29.01.2024, 10:15
ФОТО | В Таллинне из-за ДТП стояли 3, 4 и 5 трамваи. Движение восстановили
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за столкновения трамвая и легкового автомобиля на Пярнуском шоссе в Таллинне остановилось автомобильное и трамвайное движение. На данный момент движение восстановлено.
По словам главы отдела по маркетингу и коммуникации Таллиннского управления городского транспорта (TLT) Мерилин Рэббин, легковой автомобиль хотел повернуть налево на трамвайном пути, пересекающем сплошную линию, и там столкнулся с трамваем.
Движение транспорта на некоторое время было остановлено в направлении Вируского кольца. Из-за низкой скорости движения никто не пострадал.
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