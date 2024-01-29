Что-то решилось? Юри Ратас объявит сегодня о своих планах в политике

Юри Ратас сегодня рано утром объявил, что сегодня в 12 часов проведет пресс-конференцию в Рийгикогу. Delfi будет вести оттуда прямую трансляцию.

Ратас ранее не дал четкого ответа, покинет ли он Центристскую партию и когда это произойдет. Выборы в Европарламент в июне, вероятно, помогли быстрее принять решение.

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