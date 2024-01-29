Эстонский дзюдоист завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Португалии

Благодаря жеребьёвке Кальюлайд пропустил первый раунд, а во втором раунде победил нейтрального спортсмена Эльдара Аллахвердиева. В третьем круге был повержен серб Дарко Брашниович, серебряный призер чемпионата Европы 2022 года. В четвертьфинале Кальюлайд встретился с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио венгром Криштьяном Тотом, с которым Кальюлайд встречался уже трижды, и счет был 2:1 в пользу Тота. Равная борьба перешла в дополнительное время, где Кальюлайд одержал победу и вышел в полуфинале, где его ждал Гвак Дон Хан из Южной Кореи.

Гвак, бывший чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр, с которым Кальюлайд встречался уже в пятый раз, ранее трижды побеждал Кальюлаида. В полуфинале Кальюлайд одержал победу и вышел в финал.

Финальный поединок против турецкого дзюдоиста Михаэля Жганка прошел в упорной борьбе. Оба спортсмена активно атаковали, но к концу основного времени на табло были нули. Это означало, что борьба перейдет в дополнительное время. Однако перед второй минутой дополнительного времени судья вынес Кальюлайд последнее предупреждение, а поединок завершился победой Жганка. Кальюлайд завоевал свою первую медаль на этапе Гран-при, а также квалификационные очки для участие в ОИ.

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