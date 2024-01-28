Выборы президента Финляндии: два кандидата проходят во второй тур

На третьем месте Юсси Халла-ахо (19,0%), на четвертом - Олли Рен (15,4%), и они, как и оставшиеся пять кандидатов, выбывают из президентской гонки.

По данным центральной избирательной комиссии, итоговая явка составила 74,9 процента.

На предыдущих президентских выборах 2018 года явка была на уровне 69,9 процентов. Тогда выборы прошли в один тур, Саули Ниинистё переизбрался с 62,2 процентами поддержки.

Александер Стубб

„На данном этапе мы добились такого результата, я благодарен и очень рад“

– С этим результатом приходит и определенное покорность. На данном этапе мы добились такого результата, чувствую благодарность и смирение.

– Кампания с Пеккой Хаависто не повлияет на ситуацию, я не склонен смотреть по сторонам.

– С кем бы я ни боролся во втором туре, впереди – цивилизованные дебаты по сложным вопросам внешней политики и политики безопасности.

Пекка Хаависто

„Очень хороший результат“

– Это очень хороший результат, – прокомментировал Пекка Хаависто (Зеленые, самовыдвиженец).

– Полный вперед ко второму туру.

По словам Хаависто, эти выборы не связаны с политикой партий. Он говорит, что в последние месяцы бедность и неравенство стали предметом обсуждения.

– Это те проблемы, которые волнуют людей, и им нужен президент, который понимает проблемы финского народа, – говорит Хаависто.

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