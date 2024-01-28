Трое военнослужащих США убиты и 25 ранены в результате удара дрона в Иордании

Президент США Джо Байден заявил, что нападение осуществили вооруженные группы, которых поддерживает Иран.

„Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группы, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана“, — сказал Байден.

„Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, которые сочтем нужным“, — добавил Байден.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших американских военных.

Белый дом сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин и другие чиновники доложили Байдену об атаке в воскресенье утром.

Это первый случай гибели военных США в регионе с 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль.

С тех пор американские базы на Ближнем Востоке неоднократно подвергались атакам, однако армия США не сообщала о жертвах среди своих военнослужащих.

Имена погибших и раненых американских военных пока не обнародованы. Сейчас о произошедшем информируют членов их семей.

В Иордании — стране, которая является тесным союзником США, размещены несколько американских военных баз. По подсчетам, там находятся около 3 тыс. военнослужащих США.

Будет дополнено.

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