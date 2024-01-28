Трое военнослужащих США убиты и 25 ранены в результате удара дрона на границе Иордании и Сирии
Американские военные сообщили, что в результате удара беспилотника по территории Иордании, неподалеку от границы с Сирией, были убиты три военнослужащих США, а еще 25 получили ранения, пишет Русская служба Би-би-си.
Президент США Джо Байден сказал, что нападение осуществили вооруженные группы, которых поддерживает Иран.
„Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группы, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана“, — отметил он.
„Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, которые сочтем нужным“, — добавил Байден.
Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших американских военных.
Белый дом сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин и другие чиновники доложили Байдену об атаке в воскресенье утром.
Это первый случай гибели военных США в регионе с 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль.
С тех пор американские базы на Ближнем Востоке неоднократно подвергались атакам, однако армия США не сообщала о жертвах среди своих военнослужащих.
Имена погибших и раненых американских военных пока не обнародованы. Сейчас о произошедшем информируют членов их семей.
Противоречивые данные о месте удара
Как передает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, есть противоречивые сведения о месте атаки беспилотника, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.
Президент США Джо Байден говорит, что нападение произошло на северо-востоке Иордании, недалеко от сирийской границы. Можно предположить, что речь идет об американской базе под названием „Tower 22“, которая находится прямо через границу от гораздо более крупной американской базы в Эт-Танфе, на юго-востоке Сирии.
Однако представитель Иордании заявил, что нападение произошло в самом Эт-Танфе, а не на иорданской стороне.
Американцы работают на секретной базе Эт-Танф с 2016 года (когда активно продолжалась военная кампания против радикальной группировки „Исламское государство“, признанной террористической и запрещенной во многих странах мира, включая Россию).
Наш корреспондент продолжает, что на этой базе расквартированы от 100 до 200 американских военнослужащих, проводящих операции по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
О „Tower 22“ американские военные говорят, что она осуществляет вспомогательные операции для иорданских властей, но, вероятнее всего, тесно сотрудничает с близлежащей базой в Эт-Танфе.
В середине октября в результате атаки беспилотника по Эт-Танфу серьезно пострадал один американский военнослужащий.
Это не первое подобное нападение на американские объекты, но если президент Байден прав, то впервые с 7 октября оно произошло на территории Иордании, пишет Пол Адамс.
Пока также неясны прямые мотивы этого нападения. Оно может быть эскалацией действий проиранских группировок в Сирии — или же следствием удара иорданских ВВС по юго-западу Сирии 10 дней назад. Этот удар был совершен в ходе операции по борьбе с наркотиками.
Рост напряженности в регионе
В Иордании — стране, которая является тесным союзником США, — размещены несколько американских военных баз. По подсчетам, там находятся около 3 тыс. военнослужащих США.
Американские войска на Ближнем Востоке десятки раз подвергались нападениям со стороны исламистских военизированных группировок, которые поддерживает Иран. Особенно часто это начало происходить после начала войны в секторе Газа, которая усугубила напряженность по всему региону.
США и Великобритания также наносят удары по йеменскому движению хуситов, поддерживаемому Ираном, в ответ на его ракетные атаки и удары беспилотников по судам в Красном море и Аденском заливе.
За последние недели Иран нанес ряд ракетных ударов по целям в Сирии, Ираке и Пакистане, которые, по его утверждению, были связаны с группировкой „Исламское государство“ или с Израилем.
Тегеран также обвинил Израиль, близким союзником которого являются США, в нанесении воздушного удара по сирийской столице Дамаску, в результате которого погибли пять высокопоставленных сотрудников иранских сил безопасности.
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