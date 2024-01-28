Финляндия впервые после вступления в НАТО выбирает президента. Что кандидаты говорят об отношениях с Россией?

Согласно опросам общественного мнения одним из фаворитов предвыборной гонки является бывший премьер-министр Александер Стубб. Его ближайший соперник — бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто, имеющий богатый опыт в области внешней политики.

Согласно последним опросам, Стубб и Хаависто идут почти вровень друг с другом, с разрывом в 0,6%. Поскольку ни один из кандидатов, скорее всего, не наберет более 50% в первом туре, в феврале предстоит второй тур голосования.

Стубб, представляющий консервативную Национальную коалиционную партию и возглавлявший правительство Финляндии в 2014–2015 годах, и кандидат от „зеленых“ Хаависто, баллотирующийся на этот пост в третий раз, по оценкам, наберут по 23%-27% голосов.

Сразу за двумя лидерами гонки идет крайне правый кандидат от партии „Истинные финны“ Юсси Халла-ахо, который, по мнению экспертов, также может пройти во второй тур, отмечает агентство AFP.

Всего же в избирательном бюллетене девять кандидатов — шесть мужчин и три женщины. Второй шестилетний срок пользующегося большой популярностью нынешнего президента Саули Ниинистё истекает в марте, и он не может баллотироваться в третий раз.

Пост президента в Финляндии в значительной мере церемониальный, однако в отличие от большинства европейских стран, президент Финляндии обладает властью при выработке внешней политики и политики безопасности, особенно в отношениях со странами, не входящими в Европейский союз, в частности с США, Россией и Китаем.

Отношения между Москвой и Хельсинки ухудшились после вторжения России в Украину. Это побудило Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО — в апреле прошлого года Финляндия стала 31-м членом альянса.

Однако на этом трения в отношениях двух стран не закончились. В конце прошлого года финские власти заявили, что Москва поощряет волну миграции на финской границе, желая тем самым дестабилизировать обстановку в Финляндии, и закрыли все погранпереходы между двумя странами.