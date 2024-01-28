Финляндия впервые после вступления в НАТО выбирает президента. Что кандидаты говорят об отношениях с Россией?
В воскресенье в Финляндии проходят первые с момента вступления страны в НАТО выборы президента. В выборах участвует девять кандидатов, и все они занимают жесткую позицию по отношению к России, пишет русская служба Би-би-си.
Согласно опросам общественного мнения одним из фаворитов предвыборной гонки является бывший премьер-министр Александер Стубб. Его ближайший соперник — бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто, имеющий богатый опыт в области внешней политики.
Согласно последним опросам, Стубб и Хаависто идут почти вровень друг с другом, с разрывом в 0,6%. Поскольку ни один из кандидатов, скорее всего, не наберет более 50% в первом туре, в феврале предстоит второй тур голосования.
Стубб, представляющий консервативную Национальную коалиционную партию и возглавлявший правительство Финляндии в 2014–2015 годах, и кандидат от „зеленых“ Хаависто, баллотирующийся на этот пост в третий раз, по оценкам, наберут по 23%-27% голосов.
Сразу за двумя лидерами гонки идет крайне правый кандидат от партии „Истинные финны“ Юсси Халла-ахо, который, по мнению экспертов, также может пройти во второй тур, отмечает агентство AFP.
Всего же в избирательном бюллетене девять кандидатов — шесть мужчин и три женщины. Второй шестилетний срок пользующегося большой популярностью нынешнего президента Саули Ниинистё истекает в марте, и он не может баллотироваться в третий раз.
Пост президента в Финляндии в значительной мере церемониальный, однако в отличие от большинства европейских стран, президент Финляндии обладает властью при выработке внешней политики и политики безопасности, особенно в отношениях со странами, не входящими в Европейский союз, в частности с США, Россией и Китаем.
Отношения между Москвой и Хельсинки ухудшились после вторжения России в Украину. Это побудило Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО — в апреле прошлого года Финляндия стала 31-м членом альянса.
Однако на этом трения в отношениях двух стран не закончились. В конце прошлого года финские власти заявили, что Москва поощряет волну миграции на финской границе, желая тем самым дестабилизировать обстановку в Финляндии, и закрыли все погранпереходы между двумя странами.
„Мы сейчас находимся в ситуации, когда Россия и особенно Владимир Путин используют людей в качестве оружия“, — заявил Стабб в четверг вечером во время заключительных теледебатов.
„Это проблема мигрантов, это безжалостная, циничная мера. И в этом случае мы должны поставить безопасность Финляндии на первое место“, — добавил он.
Его главный соперник Пекка Хаависто подчеркнул, что Финляндия должна „послать России очень четкий сигнал, что так продолжаться не может“.
Кроме ситуации в России и ее влияния на безопасность Финляндии, предвыборные дебаты были посвящены новой роли Финляндии как члена НАТО, а также войнам в Украине (Финляндия — один из ведущих европейских поставщиков военной и гуманитарной помощи Киеву) и Ближнем Востоке.
Несмотря на то, что предвыборная кампания в целом проходила довольно спокойно и без скандалов, в последние дни перед выборами в социальных сетях начали появляться обвинения в предвзятости и даже в „гибридной операции влияния“.
Некоторые сторонники ультраправой партии „Истинные финны“ утверждают, что их оппоненты предпринимают скоординированные усилия по дискредитации их кандидата Юсси Халла-ахо. В том числе, по их словам, общественная вещательная компания Yle замалчивает результаты опросов, по которым он набирает популярность.
Представитель Социал-демократической партии Димитри Квинтус заявил, что обвинения в том, что Yle скрывает результаты опросов и „влияет на выборы“, должны были быть быстро рассмотрены правительством.
Кандидаты в президенты от крупнейших политических партий Финляндии поспешили осудить обвинения.
„Боюсь, что мы наблюдаем, как международная тенденция правых популистов, ставящих выборы под сомнение ради собственной выгоды, приходит и в Финляндию“, — сказала Ютта Урпилайнен, кандидат от Социал-демократической партии.
„Признаков вмешательства извне не было, несмотря на опасения по этому поводу“, — сказал Пекка Хаависто.
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