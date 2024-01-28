ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (704-й день) | Чиновников Минобороны Украины подозревают в хищении 1,5 млрд гривен
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Шольц призвал европейские страны увеличить поддержку Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц снова призвал европейских партнеров увеличить финансовую и военную помощь Украине. Об этом он сказал 28 января, выступая в Берлине на встрече депутатов Европарламента от Социал-демократической партии, передает DW.
Шольц напомнил, что правительство Германии уже выделило в бюджете этого года более семи миллиардов евро для Украины, что составляет более половины от общего объема помощи европейских государств. Он добавил, что от остальных стран ждет увеличения поддержки.
Херсонская областная военная администрация сообщила, что днем 28 января российские войска атаковали город Берислав с помощью беспилотника.
По данным властей, с дрона сбросили взрывчатку, пострадал 54-летний местный житель. Он получил взрывную травму и ранение ноги.
Под обстрел также попало село Михайловка Бериславского района. Один из снарядов попал во двор жилого дома. 89-летняя местная жительница получила ранение живота.
Музыканты группы „Би-2“ сейчас находятся в центре содержания миграционной полиции острова Пхукет.
Музыканты, выступающие против российского вторжения в Украину, были задержаны в Таиланде за концерты без разрешения на работу. По их словам миграционная полиция задержала их вскоре после заседания суда, который 26 января оштрафовал их по обвинению в незаконных выступлениях. Штраф они заплатили на месте.
„Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция.“
Политик Дмитрий Гудков, дружащий с музыкантами, утверждает, что генконсул Соснов лично позвонил в департамент миграции и потребовал не отпускать музыкантов после выплаты штрафа, а депортировать их в Россию. По словам Гудкова, дипломат ранее выслал властям Таиланда „черный список“ музыкантов, в запрете на концерты которых и в последующей депортации заинтересованы власти РФ. Политик предположил, что власти могут устроить показательный процесс над музыкантами для запугивания их коллег, делающих антивоенные заявления.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией Унечского района уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.
Никто не пострадал.
„При падении уничтоженного беспилотника осколками частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте“, — говоритсяв сообщении.
На месте крушения ИЛ-76 в Белгородской области продолжаются следственные действия, обломки самолёта вывозят и сегодня.
Об этом сообщает корреспондент „Осторожно, новости“ из Белгородской области. Самолёт разбился между сёлами Яблоново и Большое Песчаное, район крушения оцеплен военной полицией за несколько километров. Посторонних туда не пускают.
Житель села Большое Песчаное рассказал „Осторожно, новости“, что увидел падающий самолёт, когда выходил за хлебом: „Услышал два взрыва в воздухе. После второго самолет пошёл вниз. Потом увидел черный столб дыма“. По словам жительницы хутора Языково (примерно в 7 километрах от места крушения), она слышала взрывы в день катастрофы: „Я была дома, у меня коты все перепугались. Начали звонить родственники, там в Яблоново чёрный дым поднялся“. Взрывы слышали также жители сёл Большая Халань, Хмелевое и Короткое.
Чиновники Минобороны Украины стали подозреваемыми по делу о попытке украсть 1,5 млрд гривен на поставках снарядов.
Бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны Украины, менеджерам компании „Львовский арсенал“ и представителю иностранной компании в субботу был объявлено о подозрении в попытке хищения на закупке снарядов 1,5 млрд гривен (около 40 млн долларов).
Как сообщает СБУ, не называя фамилий, пятерых фигурантов дела подозревают по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). „Злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ“, — цитирует заявление СБУ „Интерфакс-Украина“.
Подозреваемые — бывший и нынешний руководители департамента военно-технической политики Минобороны, глава и коммерческий директор „Львовского арсенала“, а также представитель неназванной иностранной коммерческой структуры. СБУ задержала одного из фигурантов при попытке выехать за пределы Украины, поэтому сейчас он находится под стражей, уточняет „Украинская правда“.
По данным следствия, в августе 2022 года, то есть уже когда шла война, чиновники заключили с „Львовским арсеналом“ контракт на закупку партии артиллерийских снарядов. После получения денег менеджмент компании перечислил часть средств на баланс иностранной компании, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.
Компания не отправила ни одного снаряда, а полученные средства перевела на счета аффилированной структуры на Балканах, цитирует позицию следствия „Украинская правда“. Остальная сумма осталась на счетах в одном из украинских банков.
Ранее на этой неделе апелляционный суд подтвердил решение о взыскании 1,5 млрд гривен с „Львовского арсенала“ в пользу Минобороны Украины.
О том, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой „Львовский арсенал“, „Украинская правда“ писала в своем расследовании в июле прошлого года. Занимавший в 2022 году пост министра обороны Алексей Резников, рассказывало издание, разрешил провести предоплату по контракту (почти 100% суммы сделки), но ни одной мины по этому контракту украинские военные не получили.
СМИ: Греция одобрила передачу Украине устаревшего вооружения.
По данным греческого издания Kathimerini, политическое и военное руководство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения. Речь идет о технике, которая больше не используется греческой армией.
Такое решение было принято после того, как администрация президента США проинформировала об одобрении продажи Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов.
Украинские военные паблики подтверждают, что российские военные захватили деревню Табаевка на купянском направлении, сообщает издание „Страна.ua“.
Накануне об этом писали российские телеграм-каналы.
Эта деревня находится недалеко от села Крахмальное Харьковской области, о захвате которого Минобороны России сообщало 21 января.
В ночь на 28 января российские войска нанесли ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры. В результате обстрела травмы получили трое местных жителей. У 15-летнего подростка и 35-летнего мужчины — минно-взрывные и резаные травмы, а также ушибы. 30-летняя жительница одного из домов получила черепно-мозговую травму.
Повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также девять автомобилей.
„Ни одна сторона не может до конца ответить, что там произошло“. Глава украинской военной разведки — о катастрофе Ил-76 под Белгородом.
Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если самолет в Белгородской области сбили украинские военные, то почему российская сторона продолжает „скрывать трупы“.
„К сожалению, надо констатировать, что ни одна сторона не может до конца ответить, что там произошло. Позиция России понятна — во всем обвинять Украину. При том, что есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Это, прежде всего, то, что они не показали поля, усеянные трупами, останками, как должны были бы это показать для того, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет. То есть ситуация не понятна до конца. Если это произошло как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: „Смотрите, украинцы — убийцы“. Но нет трупов, ничего нет“, — приводит слова Буданова „Украинская правда“.
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