ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (704-й день) | Чиновников Минобороны Украины подозревают в хищении 1,5 млрд гривен

Шольц призвал европейские страны увеличить поддержку Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц снова призвал европейских партнеров увеличить финансовую и военную помощь Украине. Об этом он сказал 28 января, выступая в Берлине на встрече депутатов Европарламента от Социал-демократической партии, передает DW.

Шольц напомнил, что правительство Германии уже выделило в бюджете этого года более семи миллиардов евро для Украины, что составляет более половины от общего объема помощи европейских государств. Он добавил, что от остальных стран ждет увеличения поддержки.

Херсонская областная военная администрация сообщила, что днем 28 января российские войска атаковали город Берислав с помощью беспилотника.

По данным властей, с дрона сбросили взрывчатку, пострадал 54-летний местный житель. Он получил взрывную травму и ранение ноги.

Под обстрел также попало село Михайловка Бериславского района. Один из снарядов попал во двор жилого дома. 89-летняя местная жительница получила ранение живота.

Музыканты группы „Би-2“ сейчас находятся в центре содержания миграционной полиции острова Пхукет.

Музыканты, выступающие против российского вторжения в Украину, были задержаны в Таиланде за концерты без разрешения на работу. По их словам миграционная полиция задержала их вскоре после заседания суда, который 26 января оштрафовал их по обвинению в незаконных выступлениях. Штраф они заплатили на месте.

„Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция.“