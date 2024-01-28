СЕЙЧАС на DELFI TV | Кто прервет полосу неудач в эстоно-латвийской баскетбольной лиге? Молодая команда „Виймси“ играет с „Калевом/Снабб“

Команда „Виймси“ занимает в турнирной таблице 13-е место, имея в своем активе пять побед, а „Калев/Снабб“ - 16-е - две победы. „Мы выиграли первую игру у „Калева/Снабба“ и, конечно, хотим повторить успех. Это будет возможно, если мы будем агрессивны и в то же время дисциплинированы в атаке и обороне. Мы также надеемся на помощь наших болельщиков, чтобы одержать победу“, - сказал главный тренер „Виймси“ Валдо Липс в преддверии матча