Баскетбол
28.01.2024, 16:05

СЕЙЧАС на DELFI TV | Кто прервет полосу неудач в эстоно-латвийской баскетбольной лиге? Молодая команда „Виймси“ играет с „Калевом/Снабб“

 
Начало в 17:00
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf молодая команда из Виймси сыграет дома с клубом „Калев/Снабб“. Начало матча в 17:00.

Команда „Виймси“ занимает в турнирной таблице 13-е место, имея в своем активе пять побед, а „Калев/Снабб“ - 16-е - две победы. „Мы выиграли первую игру у „Калева/Снабба“ и, конечно, хотим повторить успех. Это будет возможно, если мы будем агрессивны и в то же время дисциплинированы в атаке и обороне. Мы также надеемся на помощь наших болельщиков, чтобы одержать победу“, - сказал главный тренер „Виймси“ Валдо Липс в преддверии матча

Хотя „Калев/Снабб“ начали сезон с двух побед, в третьей игре они уступили „Виймси“ со счетом 56:69. С этого у талллиннской команды началась полоса неудач, которая на данный момент составляет уже 17 матчей. У команды „Виймси“, которая выиграла в середине сезона в четырех матчах подряд, последние несколько недель тоже не самые удачные - у клуба семиматчевая серия поражений.

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