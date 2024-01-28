В Стамбуле совершено вооруженное нападение на католическую церковь. Погибли два человека

Инцидент произошел во время воскресной мессы в церкви Святой Марии Сарыер в европейской части города. К зданию подошли два человека в лыжных масках и открыли огонь.

В результате инцидента, по официальным данным, погибли два человека из находившихся внутри.

Нападавшие скрылись, мотивы их действий пока неясны.

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