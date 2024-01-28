Новости Эстонии
28.01.2024, 12:45

Уже завтра последствия сбоя в работе EstLink 2 могут привести к повышению цен на электроэнергию

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Отказ EstLink2, вероятно, значительно повысит цены на электроэнергию в ближайшие дни
Отказ EstLink2, вероятно, значительно повысит цены на электроэнергию в ближайшие дни
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В конце прошлой недели операторы электросистем Эстонии и Финляндии объявили о том, что EstLink2 не работает. На сегодняшний день причина неполадок неизвестна, и на поиски решения могут уйти недели. Это означает, что с завтрашнего дня мы можем столкнуться с резким ростом биржевых цен на электроэнергию.

Ведущий портфельный менеджер компании Eesti Energia Сильвер Кера прежде всего сообщает, что неисправность определенно приведет к росту цен на электроэнергию в Эстонии. Это связано с тем, что мы все еще импортируем много электроэнергии из Финляндии, которая дешевле, чем стоимость производства на балтийских станциях.

EstLink2 позволяет импортировать в Эстонию 650 МВт, что составляет около 50% потребляемой в Эстонии электроэнергии и около 20% всей электроэнергии, потребляемой в странах Балтии в январские выходные дни.

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