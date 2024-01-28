28.01.2024, 11:33
СЕГОДНЯ на Delfi TV | Открытый чемпионат Латвии по хоккею: Сможет ли клуб „Пантер“ одержать в Литве вторую победу подряд?
Начало в 13:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Открытого чемпионата Латвии по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ во второй раз за два дня сыграет в гостях с литовской командой „Каунас Сити“. Начало матча в 13:00.
Эти же команды встречались в субботу в Каунасе, и в напряженном матче таллиннский клуб одержал победу со счетом 3:2. Героем вечера стал защитник сборной Эстонии Савелий Новиков, который отдал две голевые передачи, а в середине третьего периода 24-летний хоккеист забросил победную шайбу, сделав счет 3:2.