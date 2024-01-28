СЕГОДНЯ на Delfi TV | Открытый чемпионат Латвии по хоккею: Сможет ли клуб „Пантер“ одержать в Литве вторую победу подряд?

Эти же команды встречались в субботу в Каунасе, и в напряженном матче таллиннский клуб одержал победу со счетом 3:2. Героем вечера стал защитник сборной Эстонии Савелий Новиков, который отдал две голевые передачи, а в середине третьего периода 24-летний хоккеист забросил победную шайбу, сделав счет 3:2.