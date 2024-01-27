Эстонская сборная выиграла золотые медали на чемпионате мира по лыжному ориентированию среди юниоров
Эстонское трио в составе Тимо Кудре, Криса Маркуса Крахва и Олле Ильмара Яама выиграло эстафету на чемпионате мира по лыжному ориентированию среди юниоров в Рамзау (Австрия).
Кудре, стартовавший первым, передал эстафету шестым, отставая от лидеров всего на 1.05. Во второй смене Крахв поднял сборную на второе место, отставая от лидера из Швейцарии на 2.45. Однако последняя передача эстафеты в сборной Швейцарии провалилась и они опустились на шестое место. Олле Ильмара Яама, напротив, показал одно из лучших времен дня и помог сборной Эстонии выиграть на чемпионат мира среди юниоров. Для Олле Ильмара Яама это уже третье золото.
На втором месте Финляндия (+1,18), на третьем - Чехия (+1,28).
В гонке юниорок представительницы Эстонии Биргит Рыым, Анетт Лииса Партс и Лийс Марий Касо финишировали пятыми (+8,43).
Эстонская сборная в составе Хенри Керсна, Керто Каасику, Маркуса Юхкама заняла четвертое место на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет.
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