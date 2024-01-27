Эстонская сборная выиграла золотые медали на чемпионате мира по лыжному ориентированию среди юниоров

Кудре, стартовавший первым, передал эстафету шестым, отставая от лидеров всего на 1.05. Во второй смене Крахв поднял сборную на второе место, отставая от лидера из Швейцарии на 2.45. Однако последняя передача эстафеты в сборной Швейцарии провалилась и они опустились на шестое место. Олле Ильмара Яама, напротив, показал одно из лучших времен дня и помог сборной Эстонии выиграть на чемпионат мира среди юниоров. Для Олле Ильмара Яама это уже третье золото.