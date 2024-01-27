Два футболиста сборной Эстонии пополняли ряды 11-кратного чемпиона Ирландии

„Год назад мы с Мартином Миллером договорились, что после окончания сезона ему надо будет уехать из Эстонии и попробовать себя в другом чемпионате. Ирландия схожа с нами по уровню, что дает Мартину хороший шанс побороться за место в стартовом составе в топ-клубе Ирландии. Мы верим, что новая обстановка, вызов и зарубежная лига дадут ему хороший толчок, чтобы сделать шаг вперед в своем развитии“, - прокомментировал главный тренер „Флоры“ Норберт Хурт.

„Михаэль – универсальный игрок, который может играть на разных позициях в линии защиты. Поскольку футбольные сезоны длинные, его универсальность могла бы принести ему пользу в Ирландии. Там играют в силовой футбол, что должно устроить Михаэля – он сильный и хорошо играет на втором этаже“, — добавил Хёрт.

„Мой семилетний период во „Флоре“ закончился, за это время я пять раз становился чемпионом Эстонии“, - сказал Миллер. „Я очень счастлив и благодарен за время, проведенное во „Флоре“! Благодарю тренеров, персонал, болельщиков и, конечно, своих одноклубников! Здесь я приобрел незабываемых друзей на всю жизнь! Теперь пришло время принять новый вызов“.

„Я очень благодарен „Флоре“ за пять сезонов! За это время мне удалось поработать с очень хорошими тренерами и игроками“, - говорит Лиландер. „Я приобрел много хороших друзей на всю жизнь. Вместе мы смогли добиться успеха как в Эстонии, так и в еврокубках. За успешные годы я хочу поблагодарить клуб и всех людей, которые проделали огромную работу. Отдельная благодарность - болельщикам, тренерам, обслуживающему персоналу и игрокам“.

Мартин Миллер (26 лет) перешел во „Флору“ в 2017 году из тартуской „Таммеки“. За семь сезонов в таллиннском клубе он пять раз выигрывал чемпионат Эстонии, один раз - Кубок Эстонии и дважды - Суперкубок Эстонии. В прошлом сезоне он провел за „Флору“ в высшей-лиге 35 матчей, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Всего Миллер отыграл в высшей лиге 253 матча и забил 43 гола, а в составе сборной Эстонии на его счету 31 матч и два гола.