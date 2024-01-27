Баскетбол
27.01.2024, 16:15

СЕЙЧАС на DELFI TV | Сможет ли „ТалТех/Оптибет“ удивить лидера эстоно-латвийской баскетбольной лиги?

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Калев/Крамо“ сыграет дома с командой „ТалТех/Оптибет“. Начало матча в 17:00.

„Калев/Крамо“ продолжает лидировать в объединенной лиге, имея в своем активе 20 побед и одно поражение. „ТалТех“ борется за место в плей-офф. У них десять побед и десять поражений, что позволяет им занимать восьмое место.

„Игры с Крамо всегда особенные и интересные. И для игроков, и для тренеров, и для болельщиков“, - говорит Крис Киллинг, помощник тренера университетского клуба. „Прошлогодняя домашняя игра стала настоящим праздником для зрителей, и мы надеемся, что в субботу вечером мы получим такое же удовольствие! Нашей главной задачей будет контролировать темп игры, чтобы не дать „Калеву“ уйти в отрыв“.

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