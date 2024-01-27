Финскому правительству вручили петицию в защиту школьного преподавания на русском языке

Правительству Финляндии была передана петиция в защиту общеобразовательного преподавания на русском языке.

Общество поддержки русского класса школы Пуолала в Турку вручила петицию министру образования.

В петиции выражена обеспокоенность ухудшением положения русского языка в Финляндии. Документ подписали также многие представители университетов и оборонительных сил страны.

В петиции выражается поддержка и школе Восточной Финляндии, в которой преподают русский язык. Школа работает в Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу.

Русский класс в Пуолала и Школа Восточной Финляндии находятся под угрозой закрытия.