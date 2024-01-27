Компенсациями для бедных пользуются богатые. Почему специалисты и Госконтроль критикуют систему дотаций на лечение зубов?(16)
С 1 января размер компенсаций на лечение зубов вырос на 20 евро. Однако специалисты критикуют эту систему: „У нас проблемы с бюджетом, и вместо того, чтобы их решать или менять систему, государство увеличивает дотации. По сути, это – вертолетные деньги. Их выдают и богатым, и бедным. Но пользуются преимущественно только богатые“. Так ли это – выясняла „МК-Эстония“.
В 2024 году компенсации на лечение зубов составляют 60 евро (вместо 40) в год, а для ряда жителей – к которым относятся беременные, безработные, инвалиды, пенсионеры, получатели прожиточного пособия – 105 евро в год (вместо 85).
„По данным Кассы здоровья (КЗ), компенсацию на лечение зубов использовали 45% имеющих на нее право, – говорит президент Эстонского союза стоматологов (ЭСС) Катрин Метстак. – Так как две трети клиник заключили договор с КЗ, то можно предположить, что существенная часть пациентов – около 15% – ходит к зубному, но пособием этим не пользуется“.
Деньги и страх
При этом, согласно исследованиям здоровья ротовой полости взрослых, 40% из них не ходит к стоматологам вообще. В основном – из-за нехватки денег, на втором месте – из-за страха перед зубным врачом.
„Однако большинство – по моей оценке и мнению моих коллег, это порядка 60% пациентов – пришли бы к зубному и без повышения этой компенсации, – подчеркивает Метстак. – Это – те, кто понимает важность здоровых зубов для здоровья в целом. При этом дотации государство выделяет всем“.
По оценке ЭСС, можно было бы оставить размер компенсаций прежним (40 евро) и больше выделить денег для пациентов с онкологическими и сопутствующими заболеваниями, которые нуждаются в экстренной помощи, чтобы избавиться от воспалений во рту, что влечет за собой улучшение результативности лечения. Но для них денег нет.
„Мы также предложили добавить бесплатную услугу для пациентов, которые за последние годы не ходили к зубному, – добавляет она. – Тогда бы люди могли при поддержке КЗ получить обзор состояния своих зубов. Ведь, напомню, большая часть из тех 40% взрослых, которые не ходят к стоматологу, избегают посещения зубного именно потому, что боятся, что им придется потом заплатить огромные суммы денег. Для некоторых и 20 евро – большая сумма, которая может пробить брешь в семейном бюджете“.
Так что, по ее словам, возможности помочь людям есть. А нынешняя практика – вертолетные деньги – пациентам с низким доходом не поможет.
„Эта система нежизнеспособна и несправедлива“, – подчеркивает Метстак.
Много препятствий
Однако министр здравоохранения Рийна Сиккут уверяет: „Благодаря компенсациям выросло количество тех, кто регулярно ходит к стоматологу, и в связи с общим ростом цен было нужно повысить и размер сумм“.
Она добавляет: „Госконтроль рекомендовал в условиях выплаты компенсаций учитывать доходы людей, и мы добавили в группу получателей повышенной дотации тех, кто получает прожиточное пособие. Однако закон и ИТ-решения на данный момент не позволяют КЗ при назначении суммы компенсации использовать данные Налогово-таможенного департамента о доходах человека. Во-первых, нужно политическое решение, изменение закона и ИТ-система, которая могла бы изменить схему дотаций. Нужно также принимать во внимание и другие обстоятельства, не только доходы. Это все требует времени. И чтобы персонализированная система начала приносить доход, в нее нужно сначала инвестировать“.
Поэтому, пока более точные варианты – в разработке, важно, чтобы люди регулярно ходили к стоматологу, что сохранит их здоровье и снизит затраты на лечение зубов в будущем.
„По этой причине мы и решили повысить компенсации“, – подытоживает министр.
На вопрос, почему же нельзя назначать дотации только людям с небольшими доходами, руководитель отдела политики равного здоровья Лий Пярг отвечает так: „Компенсации, которые исходят только из доходов человека, не решат основную проблему: самофинансирование жителей Эстонии – велико и составляет 23%. Для сравнения: в среднем по ЕС – 14,4%, а по рекомендациям ВОЗ – 15%. По данным ВОЗ, в Эстонии самофинансирование 7% семей слишком велико, и на это уходит более 40% от их средств. Это оказывает негативное влияние на доступность медуслуг и увеличивает риск бедности. Поэтому нужно рассматривать проблему в целом, а не только в сфере стоматологии“.
По ее словам, сейчас Минсоцдел разрабатывает план, как лучше направлять компенсации, исходя из размера самофинансирования семьи в целом при использовании медуслуг.
„Анализы показали, что больше всего самофинансирование – у тех, кто живет один или в семьях, где есть инвалиды, безработные, пожилые и т. д., – поясняет Пярг. – Поэтому лучше исходить из дохода семьи и количества медуслуг, которые члены данной семьи используют, а также из размера их самофинансирования при этом“.
Так что, по ее словам, задача состоит в том, чтобы сделать компенсации направленными на нуждающихся, и она не из простых. Для ее решения понадобятся деньги и время.
„Нынешняя же система компенсаций довольно проста, и сумму списывают автоматически“, – добавляет она.
Наша справка
По данным КЗ, каждый год количество людей, пользующихся компенсацией за зубное лечение, увеличивается.
В 2018 году компенсациями за лечение зубов воспользовались 223 648 человек на общую сумму 11,3 миллиона евро. А по состоянию на декабрь 2023 года компенсациями воспользовался уже 358 161 человек на общую сумму более 19,4 миллиона евро.
Наиболее усердно в этом году зубных врачей посещали жители Тартумаа, Пылвамаа и Сааремаа.
В 2024 году КЗ планирует выделить на услуги стоматологии более 103 миллионов евро, что является крупнейшим на данный момент вкладом в улучшение здоровья полости рта жителей страны.
Максим Волков, председатель правления Tallinna Hambakliinik
Что касается людей, компенсации для которых выросли с 85 до 105 евро, – тут у меня вопросов нет. Эта группа четко дифференцирована, и там в основном – нуждающиеся. Но вот разбрасывание денег с вертолета для остальных – сначала всем по 40 евро, теперь по 60 – вопросы вызывает.
Изначально хотели при помощи этих компенсаций помочь тем, кто не может пойти к стоматологу, потому что финансы не позволяют. Но наши исследования показали, что по факту эта мера работает для людей с доходами выше среднего. А люди со средними доходами и малоимущие как не ходили, так в основном и не начали.
И это, получается, нерациональное использование средств – когда мы богатым выделяем по 60 евро. При этом повышаем налоги для всех, чтобы закрыть дыру в бюджете. Это просто популизм и разбрасывание денег. Сродни компенсациям за электричество, которые тоже получали все – вне зависимости от доходов.
Я считаю, что нужно изменить систему таким образом, чтобы деньги были направлены в основном тем, кому они действительно нужны. Для этого нужно создать рабочую группу, куда войдут не чиновники, принимающие в тиши кабинетов абсурдные решения, а действительно специалисты – стоматологи, руководители клиник и т. д., и разработать систему, которая будет при назначении компенсации учитывать уровень дохода семьи.
60 евро – достаточная сумма, чтобы хотя бы раз в год прийти к стоматологу и проверить состояние своих зубов. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем дешевле будет ее решить.
Критика Госконтроля
В 2021 году аудит Государственного контроля показал, что 42% взрослых за последние пять лет ни разу не посещали стоматолога – и это в основном люди с низкими доходами.
После того, как система компенсации на лечение зубов для взрослых вступила в силу в 2017 году, количество людей, которые впервые посетили стоматолога и стали чаще ходить к зубному врачу, увеличилось. Однако также выяснилось, что компенсацией пользуются скорее люди с более высокими доходами, которые могли бы и сами оплачивать услуги стоматолога, тогда как в дотации больше всего нуждаются люди с низкими доходами, у которых, согласно исследованиям, больше всего проблем со здоровьем полости рта.
По данным Госконтроля, нынешние условия получения компенсации не улучшают бедственного положения людей с большей потребностью в лечении, поскольку самофинансирование в стоматологии высоко, и, по последним данным, почти в три раза выше, чем в здравоохранении в целом. Для человека, который очень нуждается в лечении и вынужден неоднократно посещать врача, самофинансирование в общей сложности составляет 70–85%.
Госконтроль порекомендовал Минсоцдел и КЗ изменить условия получения компенсации таким образом, чтобы деньги доходили прежде всего до людей с низкими доходами.