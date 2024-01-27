Компенсациями для бедных пользуются богатые. Почему специалисты и Госконтроль критикуют систему дотаций на лечение зубов?

Так что, по ее словам, возможности помочь людям есть. А нынешняя практика – вертолетные деньги – пациентам с низким доходом не поможет.

„Мы также предложили добавить бесплатную услугу для пациентов, которые за последние годы не ходили к зубному, – добавляет она. – Тогда бы люди могли при поддержке КЗ получить обзор состояния своих зубов. Ведь, напомню, большая часть из тех 40% взрослых, которые не ходят к стоматологу, избегают посещения зубного именно потому, что боятся, что им придется потом заплатить огромные суммы денег. Для некоторых и 20 евро – большая сумма, которая может пробить брешь в семейном бюджете“.

По оценке ЭСС, можно было бы оставить размер компенсаций прежним (40 евро) и больше выделить денег для пациентов с онкологическими и сопутствующими заболеваниями, которые нуждаются в экстренной помощи, чтобы избавиться от воспалений во рту, что влечет за собой улучшение результативности лечения. Но для них денег нет.

„Однако большинство – по моей оценке и мнению моих коллег, это порядка 60% пациентов – пришли бы к зубному и без повышения этой компенсации, – подчеркивает Метстак. – Это – те, кто понимает важность здоровых зубов для здоровья в целом. При этом дотации государство выделяет всем“.

При этом, согласно исследованиям здоровья ротовой полости взрослых, 40% из них не ходит к стоматологам вообще. В основном – из-за нехватки денег, на втором месте – из-за страха перед зубным врачом.

„По данным Кассы здоровья (КЗ), компенсацию на лечение зубов использовали 45% имеющих на нее право, – говорит президент Эстонского союза стоматологов (ЭСС) Катрин Метстак. – Так как две трети клиник заключили договор с КЗ, то можно предположить, что существенная часть пациентов – около 15% – ходит к зубному, но пособием этим не пользуется“.

В 2024 году компенсации на лечение зубов составляют 60 евро (вместо 40) в год, а для ряда жителей – к которым относятся беременные, безработные, инвалиды, пенсионеры, получатели прожиточного пособия – 105 евро в год (вместо 85).

„Анализы показали, что больше всего самофинансирование – у тех, кто живет один или в семьях, где есть инвалиды, безработные, пожилые и т. д., – поясняет Пярг. – Поэтому лучше исходить из дохода семьи и количества медуслуг, которые члены данной семьи используют, а также из размера их самофинансирования при этом“.

По ее словам, сейчас Минсоцдел разрабатывает план, как лучше направлять компенсации, исходя из размера самофинансирования семьи в целом при использовании медуслуг.

На вопрос, почему же нельзя назначать дотации только людям с небольшими доходами, руководитель отдела политики равного здоровья Лий Пярг отвечает так: „Компенсации, которые исходят только из доходов человека, не решат основную проблему: самофинансирование жителей Эстонии – велико и составляет 23%. Для сравнения: в среднем по ЕС – 14,4%, а по рекомендациям ВОЗ – 15%. По данным ВОЗ, в Эстонии самофинансирование 7% семей слишком велико, и на это уходит более 40% от их средств. Это оказывает негативное влияние на доступность медуслуг и увеличивает риск бедности. Поэтому нужно рассматривать проблему в целом, а не только в сфере стоматологии“.

Поэтому, пока более точные варианты – в разработке, важно, чтобы люди регулярно ходили к стоматологу, что сохранит их здоровье и снизит затраты на лечение зубов в будущем.

Она добавляет: „Госконтроль рекомендовал в условиях выплаты компенсаций учитывать доходы людей, и мы добавили в группу получателей повышенной дотации тех, кто получает прожиточное пособие. Однако закон и ИТ-решения на данный момент не позволяют КЗ при назначении суммы компенсации использовать данные Налогово-таможенного департамента о доходах человека. Во-первых, нужно политическое решение, изменение закона и ИТ-система, которая могла бы изменить схему дотаций. Нужно также принимать во внимание и другие обстоятельства, не только доходы. Это все требует времени. И чтобы персонализированная система начала приносить доход, в нее нужно сначала инвестировать“.

Однако министр здравоохранения Рийна Сиккут уверяет: „Благодаря компенсациям выросло количество тех, кто регулярно ходит к стоматологу, и в связи с общим ростом цен было нужно повысить и размер сумм“.

Так что, по ее словам, задача состоит в том, чтобы сделать компенсации направленными на нуждающихся, и она не из простых. Для ее решения понадобятся деньги и время.

„Нынешняя же система компенсаций довольно проста, и сумму списывают автоматически“, – добавляет она.

Наша справка

По данным КЗ, каждый год количество людей, пользующихся компенсацией за зубное лечение, увеличивается.

В 2018 году компенсациями за лечение зубов воспользовались 223 648 человек на общую сумму 11,3 миллиона евро. А по состоянию на декабрь 2023 года компенсациями воспользовался уже 358 161 человек на общую сумму более 19,4 миллиона евро.

Наиболее усердно в этом году зубных врачей посещали жители Тартумаа, Пылвамаа и Сааремаа.

В 2024 году КЗ планирует выделить на услуги стоматологии более 103 миллионов евро, что является крупнейшим на данный момент вкладом в улучшение здоровья полости рта жителей страны.

Максим Волков, председатель правления Tallinna Hambakliinik

Что касается людей, компенсации для которых выросли с 85 до 105 евро, – тут у меня вопросов нет. Эта группа четко дифференцирована, и там в основном – нуждающиеся. Но вот разбрасывание денег с вертолета для остальных – сначала всем по 40 евро, теперь по 60 – вопросы вызывает.

Изначально хотели при помощи этих компенсаций помочь тем, кто не может пойти к стоматологу, потому что финансы не позволяют. Но наши исследования показали, что по факту эта мера работает для людей с доходами выше среднего. А люди со средними доходами и малоимущие как не ходили, так в основном и не начали.

И это, получается, нерациональное использование средств – когда мы богатым выделяем по 60 евро. При этом повышаем налоги для всех, чтобы закрыть дыру в бюджете. Это просто популизм и разбрасывание денег. Сродни компенсациям за электричество, которые тоже получали все – вне зависимости от доходов.