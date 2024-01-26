ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (702-й день) | Украинская разведка утверждает, что Россия формирует отряды из сотрудников погранслужбы ФСБ для укрепления границы

В него войдут системы, IRIS-T SLM, зенитные установки „Gepard“, дополнительные артиллерийские системы с более чем 230 тысячами боеприпасов, более 80 танков „Leopard“ 1 A5, 450 бронеавтомобилей, а также БМП, инженерные машины, дроны и системы разведки.

Бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники помешали демократам и республиканцам в Конгрессе договориться о предоставлении Украине $61,4 млрд, которые еще осенью запросил действующий президент Джо Байден. Об этом на закрытой встрече заявил лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, рассказали The Washington Post осведомленные источники.Макконнелл отметил, что республиканцы были близки к сделке, „неохотно“ согласившись связать помощь Украине с выделением дополнительных средств на защиту границ США. Но из-за критики соглашения Трампом мнение многих представителей партии изменилось и теперь соглашение рискует быть пересмотренным.“То, над чем сейчас работает Сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ“, — заявил Трамп 25 января. По его словам, „единственная надежда“ на безопасную границу — это проголосовать за него.Если республиканцы „взорвут соглашение“, то Россия победит на Украине и Европа „окажется под угрозой“, заявил ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи.

При этом суммарно на людей, попавших в армию уже после начала войны, приходится почти 50% всех боевых потерь.

За последние две недели журналисты подтвердили гибель 1283 военных — это превышает средние показатели 2022 года (300 подтвержденных погибших в неделю) и сопоставимо с показателями зимы 2023 года (600-800 подтвержденных погибших за неделю), когда российские силы пытались атаковать сразу в нескольких районах Донецкой области.

Как отмечает „Би-би-си“, несмотря на отсутствие значимых изменений на линии фронта, российская сторона продолжает нести большие потери.

Помимо этого, сообщил Писториус, в 2024 году Германия планирует провести учения для 10 тысяч украинских военных.

Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к переговорам о прекращении вторжения в Украину

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю.

По их словам, российские власти передали эти „сигналы“ высокопоставленным американским чиновникам в декабре 2023 года через посредника, которого собеседники агентства отказались назвать.

Источники Bloomberg утверждают, что президент РФ Владимир Путин может рассмотреть возможность отказа от требований о том, чтобы Украина сохранила нейтральный статус и не вступала в НАТО, которые Россия, среди прочего, использовала для оправдания полномасштабного вторжения. В обмен Москва будет настаивать на том, чтобы Киев признал российский контроль над территориями, оккупированными РФ в последние годы.

Как отмечает Bloomberg, американские чиновники не знают о подобных предложениях и не видят признаков того, что Путин серьезно настроен прекратить боевые действия. Они скептически отнеслись к сообщениям о сигналах России, пишет агентство.

Путин поручил присваивать статус ветерана воевавшим в Украине без контракта

По поручению Путина, сделанному после встречи с членами семей погибших участников войны, правительство должно внести в правовые акты изменения, позволяющие присваивать статус ветерана боевых действий на основании документов, подтверждающих факты ранения и получения наград, независимо от наличия контракта.

Кроме того, Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших участников боевых действий „в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления“. В такой же срок уполномоченные органы обязаны будут отправить и уведомление об отказе от выплат.

Басманный суд заочно арестовал Марка Фейгина

Фейгина обвиняют в распространении „фейков“ о действиях российской армии. О его заочном аресте просило следствие.