ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (702-й день) | Украинская разведка утверждает, что Россия формирует отряды из сотрудников погранслужбы ФСБ для укрепления границы
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
„Русская служба Би-би-си“ и „Медиазона“ поименно подтвердили гибель 43 014 российских военных в Украине
Как отмечает „Би-би-си“, несмотря на отсутствие значимых изменений на линии фронта, российская сторона продолжает нести большие потери.
За последние две недели журналисты подтвердили гибель 1283 военных — это превышает средние показатели 2022 года (300 подтвержденных погибших в неделю) и сопоставимо с показателями зимы 2023 года (600-800 подтвержденных погибших за неделю), когда российские силы пытались атаковать сразу в нескольких районах Донецкой области.
При этом суммарно на людей, попавших в армию уже после начала войны, приходится почти 50% всех боевых потерь.
Трамп помешал США выделить Украине помощь на $60 млрд
Бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники помешали демократам и республиканцам в Конгрессе договориться о предоставлении Украине $61,4 млрд, которые еще осенью запросил действующий президент Джо Байден. Об этом на закрытой встрече заявил лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, рассказали The Washington Post осведомленные источники.Макконнелл отметил, что республиканцы были близки к сделке, „неохотно“ согласившись связать помощь Украине с выделением дополнительных средств на защиту границ США. Но из-за критики соглашения Трампом мнение многих представителей партии изменилось и теперь соглашение рискует быть пересмотренным.“То, над чем сейчас работает Сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ“, — заявил Трамп 25 января. По его словам, „единственная надежда“ на безопасную границу — это проголосовать за него.Если республиканцы „взорвут соглашение“, то Россия победит на Украине и Европа „окажется под угрозой“, заявил ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскрыл детали очередного пакета помощи Украине
В него войдут системы, IRIS-T SLM, зенитные установки „Gepard“, дополнительные артиллерийские системы с более чем 230 тысячами боеприпасов, более 80 танков „Leopard“ 1 A5, 450 бронеавтомобилей, а также БМП, инженерные машины, дроны и системы разведки.
Помимо этого, сообщил Писториус, в 2024 году Германия планирует провести учения для 10 тысяч украинских военных.
Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к переговорам о прекращении вторжения в Украину
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю.
По их словам, российские власти передали эти „сигналы“ высокопоставленным американским чиновникам в декабре 2023 года через посредника, которого собеседники агентства отказались назвать.
Источники Bloomberg утверждают, что президент РФ Владимир Путин может рассмотреть возможность отказа от требований о том, чтобы Украина сохранила нейтральный статус и не вступала в НАТО, которые Россия, среди прочего, использовала для оправдания полномасштабного вторжения. В обмен Москва будет настаивать на том, чтобы Киев признал российский контроль над территориями, оккупированными РФ в последние годы.
Как отмечает Bloomberg, американские чиновники не знают о подобных предложениях и не видят признаков того, что Путин серьезно настроен прекратить боевые действия. Они скептически отнеслись к сообщениям о сигналах России, пишет агентство.
Путин поручил присваивать статус ветерана воевавшим в Украине без контракта
По поручению Путина, сделанному после встречи с членами семей погибших участников войны, правительство должно внести в правовые акты изменения, позволяющие присваивать статус ветерана боевых действий на основании документов, подтверждающих факты ранения и получения наград, независимо от наличия контракта.
Кроме того, Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших участников боевых действий „в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления“. В такой же срок уполномоченные органы обязаны будут отправить и уведомление об отказе от выплат.
Басманный суд заочно арестовал Марка Фейгина
Фейгина обвиняют в распространении „фейков“ о действиях российской армии. О его заочном аресте просило следствие.
Фейгин известен как адвокат Pussy Riot, украинской летчицы Надежды Савченко и бывшего главы Меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева. В 2018 году его лишили адвокатской лицензии, после чего он уехал из России.
Сейчас Фейгин ведет стримы на собственном ютьюб-канале, на которых обсуждается война в Украине.
Хорватия передаст Украине арестованную 92-метровую яхту Виктора Медведчука
Соответствующее разрешение на это дал суд.
„После проведения оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом“, — заявила глава украинского агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.
Яхта ориентировочной стоимостью в 200 миллионов евро была арестована в марте 2022 года.
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Как сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, России передали тела 55 военнослужащих. Киев, заявили в украинском координационном штабе, получил 77 тел погибших.
Единственный НПЗ на черноморском побережье России остановил работу после удара Украины
Туапсинский НПЗ „Роснефти“ — единственный на черноморском побережье России и входящий в топ-10 крупнейших в стране — остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, завод, перерабатывающий ежегодно до 9 млн тонн сырья, оказался парализован после пожара, возникшего 25 января из-за удара украинских дронов.В результате налета БПЛА, из-за которого власти закрывали аэропорт Сочи и включали сигналы воздушной тревоги, сгорела вакуумная установка. По словам источников Reuters, быстро восстановить производство завод не сможет: ремонт ориентировочно может продлиться до конца февраля — начала марта.
Украина пригласила председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите мира в Швейцарии
Об этом пишет Reuters со ссылкой на замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовкву.
По его словам, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики вторжения в Украину, но при этом заявляет, что суверенитет и территориальную целостность всех стран необходимо уважать — и предложил свою помощь в качестве посредника в конфликте.
Жовква добавил, что Украина привлекает своих партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участвовать в этом саммите.
Дата саммита мира на уровне лидеров стран, который пройдет в Швейцарии, пока не назначена.
На прошлой встрече по „формуле мира“, прошедшей 14 января в Давосе (на уровне советников по безопасности), представителей Китая не было. После встречи глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в будущем КНР должна приложить усилия к прекращению войны. „Китай играет значительную роль. Мы должны найти способы работать с Китаем в этом вопросе“, — сказал Кассис.
Премьер Украины: предварительно, все 27 стран Евросоюза поддержали выделение 50 миллиардов в рамках программы Ukraine Facility
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предварительно все 27 государств-членов Евросоюза согласились поддержать четырехлетнюю программу поддержки Украины Ukraine Facility, которая предполагает выделение 50 миллиардов евро финансовой помощи.
Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства в пятницу. Его цитирует „Интерфакс-Украина“. По словам премьер-министра, ожидается, что Евросоюз утвердит программу Ukraine Facility 1 февраля.
В Красногоровке Донецкой области при обстреле погибла 60-летняя местная жительница
Об этом рассказала „Суспильне“ спикер областной прокуратуры Анастасия Медведева.
По ее словам, обстрел велся, скорее всего, из ствольной артиллерии. Женщина, которая получила смертельное ранение, находилась недалеко от своего дома.
Владимир Путин заявил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч человек
Об этом он сказал на встрече со студентами, участвующими в войне в качестве добровольцев.
Телеграм-канал Baza назвал имена троих сопровождающих, летевших в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области
Минобороны России утверждает, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области 24 января, были 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена. По данным телеграм-канала Baza, их сопровождали трое российских военных:
прапорщик И. Гавриш
ефрейтор И. Шашков
ефрейтор Н. Куликов Н
Другие подробности о сопровождающих не приводятся. Все летевшие в самолете погибли.
Путин: российские системы ПВО не сбивали Ил-76, потому что они не могут наносить удары по своему самолету
Владимир Путин на встрече со студентами, участвующими в войне, прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
По словам Путина, крушение самолета не могло „ни при каких обстоятельствах“ стать результатом „дружественного огня“, поскольку он был поражен системами ПВО, „а не какими-то армейскими средствами“.
„Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы „свой-чужой“, и сколько оператор бы на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Да и средства поражения, на месте изъятые — они говорят о том, что это именно ракеты ПВО. <…> Скорее всего, это системы Patriot американские“, — заявил Путин.
Украинская разведка утверждает, что Россия формирует отряды из сотрудников погранслужбы ФСБ для укрепления границы
Главное управление разведки Украины (ГУР) утверждает, что перехватило разговор между двумя российскими военными, проходящими службу на территории Абхазии. По данным ГУР, из этого разговора следует, что в России формируют подразделения из сотрудников пограничной службы ФСБ, которых планируют разместить в Брянской, Курской и Белгородской областях для укрепления границы.
Разговор, как заявляет ГУР, состоялся 25 января 2024 года. „Живем одним днем, перспектив нет ни у кого“, — говорит в диалоге сотрудник кадрового отдела сухумского пограничного отряда ФСБ.
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина
Внимание на карточку розыска обратила „Медиазона“, передает „Медуза“.
В декабре 2023 года на писателя завели уголовное дело по статьям о „фейках“ про армию и публичном оправдании терроризма. Перед этим Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в реестр „террористов и экстремистов“.
Считается, что поводом для возбуждения уголовного дела против Бориса Акунина послужили высказывания писателя, которые его обманом вынудили сделать прокремлевские „пранкеры“ Вован и Лексус.
12 января Минюст РФ объявил Акунина „иноагентом“.