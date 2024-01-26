В Чехии ужесточают законодательство о владении оружием

В 200-местной нижней палате парламента законодатели одобрили изменения 151 голосом против 0. Теперь закон поступит в Сенат, где правящее коалиционное правительство имеет большинство. Если он получит одобрение там, президент Петр Павел также должен будет подписать его, прежде чем он станет законом.

Согласно закону, власти смогут конфисковывать оружие у частных владельцев в качестве превентивной меры. Закон также предусматривает требование к компаниям сообщать в полицию о подозрительных покупках оружия и боеприпасов. Кроме того, врачам будет предоставлен доступ к базам данных, чтобы проверять, являются ли их пациенты владельцами оружия.

Владельцы оружия должны будут проходить медицинское освидетельствование каждые пять лет, в то время как по действующему закону это необходимо делать раз в 10 лет.

Прошло немногим более месяца с того дня как Чехию потрясло беспрецедентное в современной истории страны массовое убийство. Местом трагедии стал философский факультет почтенного пражского Карлова университета, старейшего университета в стране и одного из старейших в мире. 21 декабря один из студентов застрелил в здании университета 14 человек и тяжело ранил еще 25. Фотографии испуганных студентов, укрывшихся на крыше здания факультета, облетели весь мир.

Как позже установила полиция, преступник несколькими днями ранее уже убил двух человек, а незадолго до массового убийства в университете застрелил своего отца. При задержании он покончил жизнь самоубийством. В ходе расследования нападения полиция установила, что, несмотря на то что в прошлом преступник лечился от психических проблем, он имел законное право на владение восьми единиц огнестрельного оружия. В его арсенале были, в частности, американская полуавтоматическая винтовка AR-15 и чешский пистолет-пулемет Sсorpion. Для приобретения оружия Давиду К. был предоставлен кредит в размере почти 40 000 евро. Это преступление вызвало в стране острую дискуссию о праве владения оружием, напоминает DW.

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