В выходные дни синоптики обещают небольшое потепление(2)
В ближайшие дни погода смягчится, постепенно столбик термометра будет идти вверх. На выходных сильных осадков и ветров не ожидается. Повсеместно сохранится опасность гололеда.
Суббота, 27.01
Ночью: облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9, на островах порывами до 13 м/c, утром ослабеет. Температура -3..-9, на побережье островов -1°C.
Днем: облачно с прояснениями. На островах местами может пройти легкий снег. Ветер южных направлений 2-8 м/c. Температура 0..-4°C.
Воскресенье, 28.01
Ночью: облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Опасность гололеда. Ветер южный и юго-западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/c. Температура 0..-5, к утру в Западной Эстонии повысится до +1..+3°C.Днем: облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-западный 3-9, вечером на побережье порывами до 14 м/c. Температура 0..+4°C.
Понедельник, 29.01
Ночью: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западного направления усилится — 5-11, порывами 15, на островах и побережье 8-13 порывами 18 м/c. Температура 0..+3°C.
Днем: переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/c, вечером ослабеет. Температура воздуха 1..4°C.
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