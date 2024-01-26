В выходные дни синоптики обещают небольшое потепление

Суббота, 27.01

Ночью: облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9, на островах порывами до 13 м/c, утром ослабеет. Температура -3..-9, на побережье островов -1°C.

Днем: облачно с прояснениями. На островах местами может пройти легкий снег. Ветер южных направлений 2-8 м/c. Температура 0..-4°C.

Воскресенье, 28.01

Ночью: облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Опасность гололеда. Ветер южный и юго-западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/c. Температура 0..-5, к утру в Западной Эстонии повысится до +1..+3°C.Днем: облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-западный 3-9, вечером на побережье порывами до 14 м/c. Температура 0..+4°C.

Понедельник, 29.01

Ночью: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западного направления усилится — 5-11, порывами 15, на островах и побережье 8-13 порывами 18 м/c. Температура 0..+3°C.

Днем: переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/c, вечером ослабеет. Температура воздуха 1..4°C.

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