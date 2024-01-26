Руководитель эстонской сети продуктовых магазинов: Цены повысили еще осенью, в ближайшее время ни у кого не хватит смелости раскачивать лодку

„Для людей начало года – финансово тяжёлое время, все явно стараются экономить, поэтому и производители, и торговые сети сейчас находятся в режиме ожидания. Хотя многие производители оказались в затруднительном положении, конкуренция возросла и, похоже, никто не осмелится в ближайшее время поднимать цены. Все ждут, чтобы увидеть, что произойдёт с экономикой и потреблением“, — сказал Лауринг.

„Я не склонен считать реалистичной рекламу, в которой говорится, что розничная сеть решила переложить повышение НСО на свои плечи, то есть, будет платить налог за свой счёт, — сравнение цен не подтверждает это, к тому же, это означало бы миллионные убытки. Скорее, цены повысили ещё осенью, и в начале года не было причин поднимать их ещё больше. Отчёт Института конъюктуры также подтверждает, что в прошлом году многие магазины воспользовались возможностью увеличить наценку“, – сказал Лауринг и добавил, что в основном это были более дорогие сети магазинов.

„С точки зрения оборота, прошлый год был весьма благополучным для магазинов низких цен – объём продаж в более дорогих магазинах сократился, а в более дешёвых – увеличился. Оборот А1000 в прошлом году увеличился на 20 процентов, и мы ожидаем, что в этом году рост также будет выражаться двузначным числом“, — поделился Лауринг.

„Высокая инфляция, по большому счету, ещё не закончилась. Год будет трудным, безработица будет расти, и в этом году, определённо, стоит внимательно следить за своими расходами. Сейчас проводится довольно много различных скидочных кампаний, но не стоит терять голову из-за отдельных рекламируемых товаров. Вместе с повышением НСО разница в ценах в разных торговых сетях увеличилась ещё больше, и люди должны сравнивать стоимость всей корзины покупок“, – сказал Лауринг.

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