Клопп объявил, что уйдет из „Ливерпуля“ по окончании сезона. „У меня заканчивается энергия“

Об этом 56-летний тренер сообщил в специальном обращении к болельщикам команды.

Вместе с немецким специалистом из клуба уйдут тренеры его штаба. Пеп Лейндерс намерен начать самостоятельную карьеру.

Клопп объяснил, что у него „заканчивается энергия“. Юрген сообщил „Ливерпулю“ о своем решении еще в ноябре 2023-го.

„Я могу понять шок многих людей в момент, когда вы слышите об этом впервые, но, очевидно, я могу объяснить это решение. Или, по крайней мере, попытаться объяснить его.

В этом клубе мне нравится абсолютно все. Мне все нравится в этом городе, в наших болельщиках, я люблю команду и сотрудников клуба. Я люблю все.

Но то, что я все равно принимаю такое решение, показывает, как я убежден в том, что должен его принять. Дело в том, что у меня заканчивается энергия. Сейчас у меня, конечно, нет проблем. Я уже какое-то время знал, что в определенный момент мне придется объявить об этом решении, но сейчас я в полном порядке.

Я знаю, что не могу делать эту работу снова, снова, снова и снова. После тех лет, что мы провели времени, после всего, что мы прошли вместе, мои уважение и любовь к вам росли. И правда – это самое малое, что я вам должен. Поэтому вот правда. Вот и все“, – сказал Клопп.

Клопп был назначен главным тренером „Ливерпуля“ 8 октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

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