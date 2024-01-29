Купил фастфуд за 2 евро — лишился 100 и даже не поел! От имени McDonald’s орудуют мошенники(9)
Бигмак, две большие картошки фри, кока-кола, мороженое — набор на двоих обойдется вместо стандартных 28.65 евро всего лишь в 2. Стоит всего лишь пройти по ссылке и ввести данные кредитной карты. Такая реклама в Instagram и Facebook привлекает сотни потенциальных любителей дешево поесть. Только обеда так и не дождаться. Новая схема мошенничества затронула популярный ресторан быстрого питания. Как жители Эстонии попадаются на удочку мошенников и теряют крупные суммы — в материале RusDelfi.
„100 евро уже не вернуть“
Жительнице Таллинна, тридцатилетней Татьяне не повезло — она стала жертвой мошенников. Любительница фастфуда оплатила „обед“, но заказ так и не получила. Спустя четыре дня девушка зашла в свой интернет-банк — и пришла пришла в ужас. Сначала со счета исчезли 49.99 евро, через полчаса — еще 64. Судя по транзакциям, сначала деньги ушли в интернет-магазины — кто-то таким способом оплатил себе покупку.
Как не попасться на удочку мошенников?