Купил фастфуд за 2 евро — лишился 100 и даже не поел! От имени McDonald’s орудуют мошенники

Бигмак, две большие картошки фри, кока-кола, мороженое — набор на двоих обойдется вместо стандартных 28.65 евро всего лишь в 2. Стоит всего лишь пройти по ссылке и ввести данные кредитной карты. Такая реклама в Instagram и Facebook привлекает сотни потенциальных любителей дешево поесть. Только обеда так и не дождаться. Новая схема мошенничества затронула популярный ресторан быстрого питания. Как жители Эстонии попадаются на удочку мошенников и теряют крупные суммы — в материале RusDelfi.