Тренер года Хейн: безопасность детей - важнейшая задача тренера
Признанные спортивные специалисты призывают тренеров пройти курс Целевое учреждение антидопинга и спортивной этики Эстонии (EADSE) по предотвращению случаев ненадлежащего поведения в спортивной среде.
По словам координатора спортивной безопасности EADSE Илоны Кивисик, в 2023 году были выявлены почти 30 нарушения спортивной этики в 20 разных видах спорта – оценочно около половины этих инцидентов связаны с ненадлежащим поведением. Ориентированный на тренеров бесплатный электронный курс помогает повысить осведомленность в вопросах выявления, предотвращения и правильного реагирования на случаи ненадлежащего поведения в спортивной среде.
„Наиболее уязвимой группой, в отношение которой происходят случаи ненадлежащего поведения и притеснения – это дети и молодежь, но в то же время нельзя забывать, что и взрослые спортсмены также становятся объектами такого неверного отношения. Предыдущие исследования показали, что на факты злоупотребления или ненадлежащего поведения в спорте влияет культурный фон, организация спортивной деятельности, общая организационная структура, иерархическая разница между тренерами и спортсменами, а также авторитарный стиль проведения тренировок. Это значит, что наделенная властью позиция тренера часто и провоцирует случаи ненадлежащего поведения в спортивной сфере“, - сказал Кивисик. „В то же время следует подчеркнуть, что все лица, связанные со спортом, играют немалую роль в создании безопасной среды и взаимного внимания, но все же именно тренерский состав является ключевым фактором, влияющим на тренировочную среду“.
В качестве теста данный курс первыми прошли элитный тренер Сийри Пыллувеэр, признанный тренером года Хенри Хейн и топ-спортсмен Аллар Райя.
„Электронный курс по предотвращению ненадлежащего поведения могут пройти все люди, связанные со спортом, но обязательно это стоит сделать всем тренерам, независимо от возраста, опыта или квалификации“, — сказал тренер года Эстонии Хенри Хейн и тренер пловчихи Энели Ефимовой.
„Задания в курсе очень практичные и их прохождение заставляет серьезно задуматься. Обеспечение безопасности детей и молодежи – это, безусловно, одна из важнейших задач тренера, и прохождение курса очень хорошо напоминает об этом“, - добавил Хейн.
Объем курса составляет два академических часа и засчитывается как повышение квалификации тренеров. Среди прочего, в нем обсуждается, кто является жертвой, и кто поступает ненадлежаще, как такая модель поведения проявляется в спорте, а также всему спортивному персоналу даются руководства по предотвращению ненадлежащего поведения. Электронный курс содержит интерактивные задания и видеоматериалы, а завершается тестом.
Ознакомиться с электронным курсом по предотвращению ненадлежащего поведения в спорте ЗДЕСЬ.
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