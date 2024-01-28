Максим Кац: выйти на антивоенный протест в России сейчас, это как торговать героином в Эстонии

Как понять, сколько жителей России на самом деле поддерживает войну? Часто можно увидеть государственный опросы, где говорят о 70% поддержки так называемой СВО. По словам оппозиционера Максима Каца, это неправда. „Представьте, вы живете в Омске, правит Путин, ОМОН бегает под окном. За антивоенную позицию вам дают реальный срок. Вот мне восемь лет дали за то, что я неправильно высказывался. Потом звонит телефон: „Здравствуйте, у нас социологической опрос - вы за войну или против?“

Как вы думаете, что ответит человек? Если он ответит „против войны“, то он исключительный пассионарий, который ничего не боится говорить по прослушиваемому телефону. Процентов 80 слушателей этой передачи отказались бы отвечать. Это и происходит - 97% отказываются отвечать. И из этих 3%, согласившихся отвечать, треть против войны“, - рассказал Кац про процесс проведения опросов в России. Слушайте подкаст целиком.

Он добавил, что сейчас сложно точно понять, сколько людей против войны, но нужно смотреть по действиям. „Например, мобилизация. В Украине при мобилизации люди выстроились в очереди, чтобы пойти на фронт. Приходили люди 55 лет с болезнями. В России после объявления мобилизации - миллион человек уехало за границу. Самые лучшие люди уехали. Во всех странах, куда они приехали, произошел экономический рост. Целыми организациями улетали. В армию удалось завербовать 250 тысяч, и то, наловили людей в деревнях“. Он добавил, что очереди за выдвижение Бориса Надеждина в президенты - как раз таки легальный протест против войны.

Политик настаивает, что нужно поддерживать антивоенно настроенных людей из России. „Только у российского общества ключи от нынешней ситуации. Если российское общество решится остановить Путина, только тогда война остановится. Страны Балтии пример - что произошло со странами, когда они вышли из СССР и пошли по правильному пути. Когда эти страны не помогают антивоенно настроенным россиянам, и говорят вы все виноваты, то это не помогает Украине, а помогает Путину“.