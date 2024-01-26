Официально: на посту председателя горсобрания Нарвы Ирина Янович будет получать 2000 евро

За это решение, которое вступит в силу задним числом - с 22 декабря, проголосовали 15 членов депутатского корпуса. Сама Янович голосовать не стала, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

В последние годы предыдущие председатели Нарвского горсобрания также получали компенсацию в размере 2000 евро в месяц. Это было обусловлено тем, что помимо занятости в депутатском корпусе у каждого из них была другая, основная работа. Ирину Янович выбрали главой представительного органа 11 сентября, когда она не имела иной занятости. Однако 22 декабря ее назначили исполняющей обязанности директора Пяхклимяэской школы и депутаты решили вернуться к прежней практике, согласно которой председатель будет получать 2000 евро, что равно половине зарплаты мэра и половине максимально допустимой ставке оклада главы горсобрания.