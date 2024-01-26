Отправился к подруге в Латвию, но не доехал. В Харьюмаа пропал 18-летний Никита, нужна ваша помощь!

Никита покинул своей дом в деревне Тискре 24 января, чтобы поехать в Латвию и встретится там с подругой. К сожалению, до Латвии он не доехал и на контакт с близкими не выходил. Последнее, что о нем известно, это то, что он находился в Пярну.