26.01.2024, 09:42
Отправился к подруге в Латвию, но не доехал. В Харьюмаа пропал 18-летний Никита, нужна ваша помощь!(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа 18-летнего Никиты.
Никита покинул своей дом в деревне Тискре 24 января, чтобы поехать в Латвию и встретится там с подругой. К сожалению, до Латвии он не доехал и на контакт с близкими не выходил. Последнее, что о нем известно, это то, что он находился в Пярну.
Молодой человек был одет в черную куртку Calvin Klein, черные штаны и сапоги Nike.
Полиция просит всех, кто видел Никиту, сообщить об этом но номеру 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.