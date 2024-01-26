Латвийские хоккеисты стали чемпионами Юношеской зимней Олимпиады в Корее

На хоккейном турнире 3х3 Юношеской Олимпиады-2024 в Корее выступали восемь команд. На первом этапе они сыграли один круг, после чего четыре лучшие сборные продолжили выступления в полуфинале, пишет Rus.delfi.lv.

На предварительном этапе хоккеисты юношеской сборной Латвии 3х3 последовательно обыграли сверстников из Испании (24:5), Великобритании (24:1), Казахстана (15:11), Тайваня (28:2), Австрии (9:3), Польши (8:3) и Дании (11:6).

В полуфинале Латвия со счетом 19:5 (9:1, 3:2, 7:2) разгромила Казахстан. А в финале Латвия вновь доказала свое превосходство над датчанами - 10:3 (6:1, 2:0, 2:2) и завоевала золотые медали.

В финале шайбы забрасывали Олииверс Мурниекс (2), Ричардс Буткис (2), Макс Михайлов (2), Мартинс Клауцанс, Даниэлс Рейдзанс, Тимур Малышев и Хербертс Лаугалис.

Хоккей 3х3 впервые представлен в программе Юношеских зимних Олимпийских Игр. И сборная Латвии стала первым в истории чемпионом Игр по хоккею 3х3.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.