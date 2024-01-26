26.01.2024, 07:48
Остановка сердца: на тренировке умер 17-летний хоккеист
ФОТО: Pexels.com
Нападающий 2006 года рождения скончался во время тренировки хоккейной команды „Эконива-Бобров“, которая входит в систему воронежского клуба ВХЛ „Буран“. Об этом „Матч ТВ“ сообщили в клубе.
В начале тренировки хоккеист бросил по воротам, а потом встал в очередь за другими игроками и упал на лед, пишет РБК.
“Местными силами стали оказывать помощь, скорая приехала через четыре минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли“, — сообщили в клубе, отметив, что вся команда проходила медосмотр и „все было нормально“.
Федерация хоккея России сообщила, что Венедикт Осипов умер от остановки сердца, и выразила соболезнования.
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