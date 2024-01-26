Обладатель „Золотого мяча“ возглавил Украинскую ассоциацию футбола

47-летний Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ, которого выдвинули на эту должность все постоянные члены УАФ за месяц до выборов. Об этом сообщает „Украинская правда“.

После того Шевченко подтвердил, что будет участвовать в выборах. Непосредственно на на внеочередном конгрессе УАФ „за“ него проголосовали 93 делегата УАФ, „против“ и „воздержались“ - 0.

На посту президента УАФ Андрей Шевченко заменит Андрея Павелко, который занимал должность с 2015 года. С июня 2023 года Павелко находится под стражей без права внесения залога по подозрению в хищении средств.

Назначив Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола, конгресс этой организации единогласно утвердил новых членов президиума и исполнительного комитета УАФ.

Первым вице-президентом УАФ стал Павел Бойчук, а вице-президентами - Сергей Ребров и Александр Шевченко.

По данным издания Football.ua, Бойчук является юристом и адвокатом Андрея Шевченко, а Александр Шевченко занимает должность главы Федерации футбола Львовской области.

Андрей Шевченко является воспитанником киевского „Динамо“. За свою карьеру он успел поиграть в „Милане“ и „Челси“. В 2004 году Шевченко стал обладателем „Золотого мяча“. Легендарный футболист провел за сборную Украины 111 матчей и забил 48 голов.

После завершения профессиональной карьеры игрока он вошел в тренерский штаб сборной Украины, а с 2016 по 2021 год был главным тренером национальной команды, с которой дошел до четвертьфинала на Евро-2020.

После ухода из сборной Шевченко несколько месяцев возглавлял клуб итальянской Серии А „Дженоа“.

В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником.

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