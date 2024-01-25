ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (701-й день) | Воюющие заключенные обратились к Путину. Суд вынес жестокий приговор Дарье Треповой
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В течение суток произошли 65 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
На купянском направлении ВСУ отразили пять атак у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник пытался прорвать оборону украинских войск.
На лиманском направлении украинские военные отбили две атаки противника вблизи Торского Донецкой области и еще две атаки недалеко от Макеевки Луганской области.
На бахмутском направлении силы обороны отразили семь атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
На авдеевском направлении ВСУ отразили пять атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре атаки в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.
На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российских военных у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
На шахтерском направлении украинские защитники отразили шесть атак войск РФ юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.
На запорожском направлении ВСУ отбили три атаки противника юго-восточнее Работино Запорожской области.
Противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток войска РФ совершили шесть безуспешных штурмов позиций ВСУ.
В течение суток подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удар по одному району сосредоточения личного состава противника.
Бывшие заключенные из отрядов „Шторм Z“, вернувшиеся с войны, написали обращение к Владимиру Путину, в котором рассказали, что не получают обещанных зарплат и выплат за ранения. Они также утверждают, что не получают документов о снятии судимости. Об этом сообщают „Важные истории“, в распоряжении которых оказалось письмо. Подлинность обращения подтвердил изданию один из его авторов.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области
„Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины“, — говорится в пресс-релизе СК.
На месте крушения найдены „фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, фрагменты фюзеляжа“, утверждает ведомство.
Украина вернула еще двух детей, депортированных с оккупированных территорий в Россию
Об этом сообщает глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
По его словам, двое подростков, 16-летний парень и 17-летняя девушка, проживали в селе Крынки Алешкинской общины на правом берегу Днепра. Село было оккупировано с начала полномасштабного российского вторжения. Детей депортировали в Краснодарский край.
Сейчас их удалось вернуть домой усилиями организации Save Ukraine. „Семьи снова вместе. Радуюсь за детей и их родителей“, — пишет Прокудин.
2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Дарью Трепову, обвиняемую по делу о гибели „военкора“ Владлена Татарского, к 27 годам лишения свободы. Как отмечает „Медиазона“, это самое суровое наказание для женщины в истории современной России, о котором известно публично. Защита Дарьи Треповой намерена обжаловать приговор, сообщил адвокат Даниил Берман.
Адвокат сказал, что защита считает приговор необоснованным и незаконным, одним из самых жестоких в истории России. При этом адвокат пока не знает, чем суд обосновал такой срок — приговор в полном объеме он пока не видел.
Бывшего министра обороны „ДНР“ Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму
Мосгорсуд приговорил бывшего „министра обороны ДНР“ Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму в интернете, передает „Медиазона“.
Обвинение запрашивало для Стрелкова четыре года и 11 месяцев колонии. Своей вины Стрелков в суде не признал.
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