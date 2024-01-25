ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (701-й день) | Воюющие заключенные обратились к Путину. Суд вынес жестокий приговор Дарье Треповой

В течение суток произошли 65 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

На купянском направлении ВСУ отразили пять атак у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник пытался прорвать оборону украинских войск.

На лиманском направлении украинские военные отбили две атаки противника вблизи Торского Донецкой области и еще две атаки недалеко от Макеевки Луганской области.

На бахмутском направлении силы обороны отразили семь атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На авдеевском направлении ВСУ отразили пять атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре атаки в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российских военных у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На шахтерском направлении украинские защитники отразили шесть атак войск РФ юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На запорожском направлении ВСУ отбили три атаки противника юго-восточнее Работино Запорожской области.

Противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток войска РФ совершили шесть безуспешных штурмов позиций ВСУ.