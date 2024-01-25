„Все, как у контрактников, но помилования уже нет“. Что ждет заключенных, которые сейчас едут воевать в Украину

Из разговоров в чатах родственников бойцов „Шторм Z“ можно сделать вывод, что набор в эти спецроты фактически прекратился с августа 2023 года. А с сентября заключенных стали записывать в подразделения с новым названием — „Шторм V“. Би-би-си обнаружила в группах родственников заключенных много сообщений от семей, которые пытаются узнать что-то о судьбе близких, завербованных из ИК в последние три-четыре месяца.

Как уже много раз рассказывала Би-би-си, бойцов, которых относят к „специальному контингенту“ (так вчерашних заключенных называют военные), обычно квалифицировали как добровольцев. Их приписывали к той или иной воинской части (это зависело от региона, откуда бойцы уходили на войну), а затем уже на местах распределяли по разным воинским формированиям — некоторые даже попадали в подразделения ЧВК „Редут“. Но основную часть завербованных заключенных объединяли в спецроты с общим названием „Шторм Z“. Эти подразделения кидали на самые горячие участки фронта; и сами бойцы, и военные аналитики, говоря о „Шторм Z“, нередко употребляли выражение „пушечное мясо“.

Условия, которыми сначала Пригожин, а потом представители Минобороны заманивали зэков на войну, были одинаковыми: помилование президента, шесть месяцев на передовой штурмовиком, после этого возвращение домой. Как заявлял Евгений Пригожин, на фронт по этой схеме отправились почти 50 тысяч россиян, схожие цифры называли и правозащитники и журналисты, исследовавшие данные ФСИН. Тысячи заключенных погибли, но некоторые — в том числе десятки осужденных за тяжкие насильственные преступления — действительно вернулись домой.

Массовая вербовка заключенных на войну началась летом 2022 года. Сначала ей занимался глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин (в августе 2023 года он погиб в загадочной авиакатастрофе), затем к делу подключилось Минобороны России. С февраля 2023 года отправкой на фронт заключенных занимаются уже исключительно военные.

„Вас по документам освобождают условно. Все ровно как у контрактников, но помилования уже нет и служите до конца СВО“.

„У меня брат уходил в октябре, они все знали, что у них будет УДО, а не помилование“.

Как убедилась Би-би-си, россияне, которых отправляют в роты „Шторм V“ (они разбросаны по всему фронту, от Бахмута до Запорожья, и приписаны к разным воинским частям), действительно служат уже на совсем других условиях. Это следует и из сообщений родственников в специализированных группах по „Шторм V“, и из рассказов самих бойцов и членов семей, с которыми пообщалась Би-би-си.

Жительница Забайкальского края на условиях анонимности рассказала Би-би-си, что ее муж в начале осени был завербован в один из отрядов „Шторм V“. Она не стала называть статью, по которой осужден супруг: „Но статья тяжелая. В феврале этого года было бы 15 лет, как он сидит, оставалось еще четыре года. В колонии условия были нормальные, можно было бы сидеть и дальше, но это [отправка на фронт] был наш с ним выбор. У нас других вариантов не было, чтобы быстрее вернуться домой“.

По словам собеседницы Би-би-си, ее муж ушел на фронт как полноценный контрактник, у него есть собственный номерной жетон. Но срок контракта с Министерством обороны не шесть месяцев, как было раньше, а год. По его окончании вернуться домой мужчина не сможет: „Он будет продлен автоматически“.

Из сообщений других россиян, родственники которых воюют в „Шторм V“, тоже следует, что оставаться на фронте им предстоит до конца так называемой специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине): об этом заключенных предупреждают еще во время подписания контракта. Это объясняется указом, который Владимир Путин подписал в сентябре 2022 года: он фактически запрещает во время частичной мобилизации расторгать контракты, даже если они заканчиваются

Теперь российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и, например, мобилизованные, которым тоже не позволят вернуться домой до конца войны. То, что раньше бывшие заключенные были в более привилегированном положении и возвращались через полгода, возмущало многие семьи мобилизованных.