Квалификации на Евро-2026 по футзалу: Сборная Эстонии сыграет с Кипром, Андоррой и Северной Ирландией

В Швейцарии прошла жеребьевка предварительного раунда чемпионата Европы по футзалу. На этой стадии турнира 12 команды были разбиты на три квартета. Сборная Эстонии сыграет в группе А, где ей предстоит сразиться с Кипром, Андоррой и Северной Ирландией.

В группу B попали Израиль, Болгария, Австрия и Сан-Марино, а в группу C - Швейцария, Мальта, Гибралтар и Шотландия.

В следующий раунд, который начнется в декабре, выйдут две лучшие команды.

Матчи предварительного раунда пройдут с 8 по 17 апреля, точные даты и хозяева групп будут определены позже. По словам помощника главного тренера сборной Эстонии Дмитрия Скиперского, ни одна из сборных, попавших в группу А, выступать в роли организатора мини-турнира не хочет.

Хозяева турнира Латвия и Литва получили прямые путевки в финальную часть, а 34 лучшие команды в рейтинге национальных сборных УЕФА по футзалу по состоянию на декабрь 2023 года начнут квалификацию с основного раунда.

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