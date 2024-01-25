Улыбнулся и рухнул на газон. Шокирующая смерть футболиста

Обычный матч чемпионата Португалии сезона-2003/04. Рядовая помеха для соперника при вбрасывании мяча из аута. Ничем не примечательная желтая карточка, показанная нарушителю… А дальше кошмар.

Ровно 20 лет назад сердце венгерского футболиста Миклоша Фехера остановилось прямо на футбольном поле, пишет Sportmail.

Как „дракон“ стал „орлом“

Карьера форварда тесно связана с Португалией. Во время игры за венгерский клуб „Дьёр“ парня приметили скауты „Порту“ и в 1998-м заключили с перспективным юношей контракт. Жаль, что за „драконов“ Фехер так и не заиграл: пробиться в первую команду, рвавшуюся навстречу победам в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, оказалось не по силам. Пришлось лучшему молодому игроку Венгрии — 1997 уходить в аренду: „Салгейрос“, „Брага“, 14 голов в 26 матчах в сезоне-2000/01. Отличный показатель. Но руководство „Порту“ он все равно не впечатлил — Фехера продали главному сопернику, „Бенфике“. В стане „орлов“ венгр снова стал игроком ротации.

Может показаться, что футболист не успел в полной мере раскрыться к 24 годам, однако его копилка наград и достижений не пустовала. Золото чемпионата Португалии и Суперкубок страны, семь голов в 25 матчах за сборную Венгрии. И Кубок Португалии, медаль за победу в котором семья нападающего получила после смерти.

Умер до приезда скорой помощи

Трагедия произошла 25 января 2004 года во время выездного матча „Бенфики“ с „Виторией“ в рамках 19-го тура португальской Суперлиги.

В Гимарайнше ливень, на табло стадиона „Афонсу Энрикиш“ нули. Фехер мог и вовсе не сыграть в том злополучном противостоянии из-за простуды. Но убедил тренерский штаб, что готов, вышел на 59-й минуте на замену и стал одним из героев встречи, отдав голевую передачу на Фернандо Агиара. „Бенфика“ повела, а уже на 90-й минуте (спустя минуту после взятия ворот) Фехер получил „горчичник“ за срыв атаки, улыбнулся и спокойно пошел в оборону. Сделав несколько шагов, наклонился и упал на мокрый газон, раскинув руки.