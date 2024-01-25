В 2024 году в Таллинне состоится 95 международных спортивных соревнований высокого уровня
В этом году Таллинн примет и окажет поддержку проведению 95 международных спортивных соревнований высокого уровня, в числе прочих 16 чемпионатов Европы, мира и этапов кубков Европы. Город поддержит организацию международных спортивных соревнований на общую сумму 645 000 евро.
В этом году крупные соревнования привлекут в Таллинн тысячи профессиональных, молодых спортсменов и любителей из более чем ста стран со всего мира. Значимые мероприятия будут проходить каждый месяц на протяжении года.
Вице-мэр Тийт Терик отметил, что Таллинн является центром спортивной жизни Эстонии, здесь ежегодно проходят международные соревнования, которые прочно закрепились в спортивной афише. „От всего сердца благодарю организаторов соревнований, представителей ассоциаций, спонсоров и помощников, благодаря деятельности которых проходят организованные на высоком уровне мероприятия и привлекают к нам спортсменов и болельщиков со всего мира. Вся эта деятельность помогает Таллинну подготовиться к 2025 году, когда он будет носить титул Спортивной столицы Европы, к подготовке мы приступим совсем скоро“, - сказал Терик.
Афиша спортивных мероприятий в Таллинне будет разносторонней, пройдет множество различных крупных соревнований, таких как чемпионат Европы по триатлону IRONMAN 70.3 Tallinn, чемпионат Европы по дзюдо в категории U21, чемпионаты мира по водному мотоспорту в классах GT-30 и OSY-400, а также чемпионат Европы по водному мотоспорту в классе F-125, Европейский фестиваль фрисби, чемпионат мира по плаванию в холодной воде, а также традиционные соревнования Tallinn International Horse Show, этап кубка мира по дзюдо и прочие.
По словам организатора чемпионата мира по плаванию в холодной воде Эркки Казенурме, поразительно, что из маленького общинного мероприятия вырос чемпионат мира. „Сообщество наших пловцов в холодной воде вносит важный вклад в развитие дисциплины, и помимо чемпионата мира у нас в планах провести ныряние в ледяную воду. Ранее ничего подобного в рамках чемпионата мира не проходило, и мы надеемся, что сможем установить мировой рекорд в нырянии в ледяную воду“, - добавил Казенурме.
Главный организатор Европейского фестиваля фрисби Euroopa Disc Golf Festival Tallinn 2024 Ральф Рогов рассказал, что в июле в Таллинн прибудут лучшие диск-гольфисты мира в женском и мужском зачете. „Успешное проведение чемпионата Европы по диск-гольфу прошлым летом обеспечило нас лицензией Disc Golf Pro Tour, поэтому этим летом мы сможем впервые в Эстонии провести этап серии кубка мира“, - добавил Рогов.
Интересный сезон ждет и любителей спортивных игр, например, состоятся отборочные игры по баскетболу FIBA EuroBasket 2025, в рамках которых уже 26 февраля можно будет поболеть за мужскую сборную Эстонии. Состоятся отборочные игры чемпионата Европы по волейболу CEV 2026, отборочные игры по гандболу на чемпионаты Европы и мира, а также домашние игры по футболу среди мужчин и женщин Лиги наций УЕФА. Весной состоится турнир первой дивизии группы В чемпионата мира по хоккею IIHF в категории U18, примут участие команды из Франции, Словении, Италии, Южной Кореи и Литвы.
Сегодня организаторы спортивных соревнований и мероприятий подписали общее соглашение о хорошей организации. Подробнее о предстоящих спортивных мероприятиях на странице www.tallinn.ee/sport (на эстонском).
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