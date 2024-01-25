В 2024 году в Таллинне состоится 95 международных спортивных соревнований высокого уровня

В этом году крупные соревнования привлекут в Таллинн тысячи профессиональных, молодых спортсменов и любителей из более чем ста стран со всего мира. Значимые мероприятия будут проходить каждый месяц на протяжении года.

Вице-мэр Тийт Терик отметил, что Таллинн является центром спортивной жизни Эстонии, здесь ежегодно проходят международные соревнования, которые прочно закрепились в спортивной афише. „От всего сердца благодарю организаторов соревнований, представителей ассоциаций, спонсоров и помощников, благодаря деятельности которых проходят организованные на высоком уровне мероприятия и привлекают к нам спортсменов и болельщиков со всего мира. Вся эта деятельность помогает Таллинну подготовиться к 2025 году, когда он будет носить титул Спортивной столицы Европы, к подготовке мы приступим совсем скоро“, - сказал Терик.

Афиша спортивных мероприятий в Таллинне будет разносторонней, пройдет множество различных крупных соревнований, таких как чемпионат Европы по триатлону IRONMAN 70.3 Tallinn, чемпионат Европы по дзюдо в категории U21, чемпионаты мира по водному мотоспорту в классах GT-30 и OSY-400, а также чемпионат Европы по водному мотоспорту в классе F-125, Европейский фестиваль фрисби, чемпионат мира по плаванию в холодной воде, а также традиционные соревнования Tallinn International Horse Show, этап кубка мира по дзюдо и прочие.

По словам организатора чемпионата мира по плаванию в холодной воде Эркки Казенурме, поразительно, что из маленького общинного мероприятия вырос чемпионат мира. „Сообщество наших пловцов в холодной воде вносит важный вклад в развитие дисциплины, и помимо чемпионата мира у нас в планах провести ныряние в ледяную воду. Ранее ничего подобного в рамках чемпионата мира не проходило, и мы надеемся, что сможем установить мировой рекорд в нырянии в ледяную воду“, - добавил Казенурме.