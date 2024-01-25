ВИДЕО | Кая Каллас из солидарности не пойдет на президентский прием. Правительство рассказало о новых решениях

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Кая Каллас начала с того, что главная тема последних недель — образование. „Сейчас мы должны провести те реформы, которые не проводились десятилетиями. Легко это не будет, но это сделать необходимо“, — сказала она. Одна часть этого — переход на образование на эстонском языке. Важно, что мы тратим на сферу образования 6,2% от ВВП, что больше, чем во многих других странах. Необходима долгосрочная реформа.

В этом году мы отмечаем 20 лет со вступления Эстонии в НАТО и ЕС. „Это решение было очень правильным и нужным. Теперь мы никогда не будем одни. Поддержка членства среди жителей Эстонии по-прежнему остается высокой“, — отметила премьер-министра. Важно, чтобы Швеция поскорее вступила в НАТО. Каллас выразила надежду, что Венгрия как можно быстрее утвердит это решение со своей стороны.

Кристина Каллас сообщила, что по состоянию на 15 января 1802 учителей школ и дошкольных учреждений не владеют в достаточной степени эстонским языком, то есть не соответствуют требованиям, которые вступят в силу с 1 августа. Из этого числа 1092 (около 60%) сейчас проходят языковые курсы. Таким образом, около 40% процентов учителей не соответствуют требованиям и не обучаются языку для достижения необходимого уровня. Эти люди с 1 августа не смогут продолжить работу.

Что касается забастовки учителей, то министр образования разослала местным самоуправлениям приглашения начать переговоры по заключению коллективного договора с работниками сферы образования. Министерство хотело бы приступить к переговорам 16 февраля. „Призываю местные самоуправления сесть за стол переговоров, поскольку только вместе можно решить проблемы недовольства учителей“, — сказала Каллас.

Министр Сиккут добавила, что закрывать маленькие школы при этом нельзя, поскольку это не прибавит денег учителям в городах. Вместе с увеличением зарплат нужно пересмотреть и квалификации учителей, а также нагрузку.