ВИДЕО | Жуткое падение юной фигуристки, которую госпитализировали прямо с соревнований

Симонова была несколько дезориентирована, но завершила программу, видимо, не понимая последствий. После выступления она не появилась на традиционном для фигуристов просмотре оценок в комнате kiss-and-cry — ее увезли на скорой помощи на обследование.

Что самое удивительное — Маша встала и докатала финальную часть программы, видимо, не чувствуя последствий удара — оставался один из самых простых элементов, дорожка.

Интересна и личность ее партнера. Мартин Бреславский — сын известного хип-хоп-артиста Доминика Джокера.

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