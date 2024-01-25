ВИДЕО | Жуткое падение юной фигуристки, которую госпитализировали прямо с соревнований(2)
Очередной героиней с оттенком безумства стала 14-летняя представительница парного катания Мария Симонова. На турнире на призы президента Федерации фигурного катания Москвы девочка упала с поддержки партнера и жестко приземлилась на лед. Судя по видео, падение действительно было жестким — спортсменка ударилась головой.
Симонова была несколько дезориентирована, но завершила программу, видимо, не понимая последствий. После выступления она не появилась на традиционном для фигуристов просмотре оценок в комнате kiss-and-cry — ее увезли на скорой помощи на обследование.
Что самое удивительное — Маша встала и докатала финальную часть программы, видимо, не чувствуя последствий удара — оставался один из самых простых элементов, дорожка.
Интересна и личность ее партнера. Мартин Бреславский — сын известного хип-хоп-артиста Доминика Джокера.
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