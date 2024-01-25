Пятерых хоккеистов сборной Канады обвинили в изнасиловании
Полиция считает, что пять хоккеистов, выступавших за молодежную сборную Канады в 2018-м, участвовали в групповом изнасиловании женщины, которой федерация хоккея ранее уже заплатила несколько миллионов. Их имена не называются, сообщает РБК.
Пятеро канадских хоккеистов, выступавших за молодежную сборную на чемпионате мира 2018 года, должны явиться в полицию Лондона (Онтарио), где им предъявят обвинения в сексуальном насилии. Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По версии полиции, игроки изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года, сразу после чествования сборной за победу на молодежном чемпионате мира.
Первоначальное расследование полиции было закрыто без предъявления обвинений в феврале 2019 года. В апреле 2022 года неназванная женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми игроков, требуя от них $3,55 млн в качестве компенсации.
Она утверждала, что отправилась в номер с одним из игроков и у них был секс по обоюдному согласию, однако потом в комнату вошли еще семь хоккеистов, которые запугивали ее и не давали ей уйти, подвергнув сексуальному насилию.
Информация о том, что Hockey Canada урегулировала иск, привела к скандалу и парламентским слушаниям по поводу работы федерации.Hockey Canada признала, что заплатила $8,9 млн c 1989 по 2021 год по 21 иску о сексуальном насилии против игроков.
Из-за секс-скандала Hockey Canada лишилась многих спонсоров, в том числе NIke, Imperial Oil, Chevrolet Canada и Tim Hortons.
В июле 2022 года стало известно, что во время молодежного чемпионата мира 2003-го канадские хоккеисты могли быть замешаны еще в одном групповом сексуальном насилии.
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