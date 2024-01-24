ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (700-й день) | СМИ: в 13-й пакет санкций против России вряд ли войдет запрет на импорт российского алюминия, которого требовали Польша и страны Балтии

Подразделения украинских ракетных войска нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум средствам ПВО, девяти артиллерийским средствам и одной станции радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетным комплексам и пункту управления противника.

На херсонском направлении ВСУ продолжают осуществлять мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра. ВС РФ не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, за сутки ВСУ отразили семь атак.

На запорожском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районах Червоного, Вербового и Работино Запорожской области.

На марьинском направлении ВСУ отбили 16 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На авдеевском направлении украинские военные отразили пять атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На лиманском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районах Ямполевки и Торского Донецкой области, а также две атаки вблизи Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.

На купянском направлении ВСУ отбили одну атаку в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

В результате обстрелов были разрушены и повреждены более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За сутки произошло 56 боевых столкновений. Российские войска нанесли 48 ракетных и 112 авиационных ударов, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

В Харькове завершили разбор завалов жилого дома, разрушенного ракетным ударом 23 января. Погибшими объявлены 10 человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в Харькове закончены работы по разбору завалов пятиэтажки, разрушенной ракетным ударом 23 января.

На второй день спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек и двух собак. Общее число погибших в результате удара достигло 10 человек.

ГСЧС: Cпасатели ликвидировали последствия вечерних ударов ВС РФ по Харькову

Спасатели ликвидировали последствия российских ударов по Харькову вечером 23 января, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ведомстве напомнили, что в результате этих атак в городе были повреждены жилые дома, магазины и образовательное учреждение.

„Работниками ГСЧС было эвакуировано 16 человек, среди них 2 ребенка. Также обследованы все рядом расположенные здания. Психологи ГСЧС оказывали поддержку местным жителям“, — сообщили в ГСЧС.

По предварительной информации, по меньшей мере девять получили ранения в результате вечернего обстрела. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов накануне сообщал о восьми пострадавших.

Reuters: Евросоюз вряд ли конфискует замороженные российские активы

Евросоюз не пойдет на конфискацию замороженных в Европе активов Банка России, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Как пишет агентство, конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад по финансированию Украины, однако европейские чиновники отвергают эту идею как слишком рискованную с юридической точки зрения.

Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King

Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, которые помогут ВСУ вести разведку и перевозить раненых, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.