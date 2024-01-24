ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (700-й день) | СМИ: в 13-й пакет санкций против России вряд ли войдет запрет на импорт российского алюминия, которого требовали Польша и страны Балтии
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
За сутки произошло 56 боевых столкновений. Российские войска нанесли 48 ракетных и 112 авиационных ударов, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В результате обстрелов были разрушены и повреждены более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.
На купянском направлении ВСУ отбили одну атаку в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районах Ямполевки и Торского Донецкой области, а также две атаки вблизи Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отразили пять атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ отбили 16 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
На запорожском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районах Червоного, Вербового и Работино Запорожской области.
На херсонском направлении ВСУ продолжают осуществлять мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра. ВС РФ не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, за сутки ВСУ отразили семь атак.
Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетным комплексам и пункту управления противника.
Подразделения украинских ракетных войска нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум средствам ПВО, девяти артиллерийским средствам и одной станции радиоэлектронной борьбы ВС РФ.
Украинские силы ПВО сбили 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет „Искандер-М“, две управляемые авиационные ракеты Х-59.
В Харькове завершили разбор завалов жилого дома, разрушенного ракетным ударом 23 января. Погибшими объявлены 10 человек
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в Харькове закончены работы по разбору завалов пятиэтажки, разрушенной ракетным ударом 23 января.
На второй день спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек и двух собак. Общее число погибших в результате удара достигло 10 человек.
ГСЧС: Cпасатели ликвидировали последствия вечерних ударов ВС РФ по Харькову
Спасатели ликвидировали последствия российских ударов по Харькову вечером 23 января, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В ведомстве напомнили, что в результате этих атак в городе были повреждены жилые дома, магазины и образовательное учреждение.
„Работниками ГСЧС было эвакуировано 16 человек, среди них 2 ребенка. Также обследованы все рядом расположенные здания. Психологи ГСЧС оказывали поддержку местным жителям“, — сообщили в ГСЧС.
По предварительной информации, по меньшей мере девять получили ранения в результате вечернего обстрела. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов накануне сообщал о восьми пострадавших.
Reuters: Евросоюз вряд ли конфискует замороженные российские активы
Евросоюз не пойдет на конфискацию замороженных в Европе активов Банка России, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Как пишет агентство, конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад по финансированию Украины, однако европейские чиновники отвергают эту идею как слишком рискованную с юридической точки зрения.
Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King
Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, которые помогут ВСУ вести разведку и перевозить раненых, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
„Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от ведения разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода“, — заявил министр, не уточнив дату поставки.
Украинское издание „Страна“ отмечает, что речь про списанные вертолеты.
Пентагон рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 в 2024 году
В Пентагоне рассчитывают, что Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части в течение 2024 года, сообщила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
„Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня — наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практичный диалог“, — говорится в канале.
В Белгородской области упал военный самолет Ил-76
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, находившиеся на борту разбившегося Ил-76, погибли. Минобороны РФ заявило, что самолет Ил-76 перевозил украинских военнопленных. Всего на борту самолета, по данным ведомства, было 74 человека, в том числе 65 пленных.
Генштаб ВСУ опубликовал заявление после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Само крушение в нем не упоминается, однако говорится, что ВСУ „принимают все меры для защиты Украины“.
В ГУР подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен пленными между Россией и Украиной
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января между Россией и Украиной должен был пройти обмен пленными. Об этом „Радио Свобода“ сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. В украинской разведке заявили, что не знали о маршрутах доставки военнопленных для обмена.
Премьер-министры Украины и Словакии подписали совместное заявление, призванное укрепить двусторонние отношения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Украины Денис Шмыгаль подписали совместное заявление, которое призвано укрепить двусторонние отношения „на основе взаимного доверия и уважения“, говорится в телеграм-канале украинского премьера.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламент страны одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО
Правительство Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО и призывает венгерский парламент ратифицировать соответствующее соглашение при первой удобной возможности, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам итогам телефонного разговора с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
Премьер Словакии пообещал не блокировать выделение 50 миллиардов евро Украине. Раньше он поддерживал Венгрию, выступавшую против этого
Правительство Словакии поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны Евросоюза, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со словацким премьером Робертом Фицо.
Дания объявила о выделении Украине 91 миллиона датских крон на киберзащиту
Министерство обороны Дании объявило, что страна выделит Украине 91 миллион датских крон (более 12 миллионов евро) на проекты по развитию киберзащиты для ВСУ и Минобороны.
Датское ведомство назвало кибератаки неотъемлемой частью войны России в Украине. В связи с этим Дания вместе с другими членами IT-коалиции, которую возглавляют Эстония и Люксембург подписали соглашение о сотрудничестве на прошедшем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“.
Средства пойдут на поддержку киберзащиты и критически важной IT-инфраструктуры в Украине.
13-й пакет санкций против России, который готовит Евросоюз, предусматривает расширение списка физических и юридических лиц, на которых распространится заморозка активов и запрет на поездки в страны ЕС
Однако в него вряд ли войдет запрет на импорт российского алюминия, которого требовали Польша и страны Балтии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В течение следующих четырех лет Евросоюз планирует выделить Украине 50 миллиардов евро. Кроме того, в 2024 году Евросоюз рассчитывает отдельно направить Украине еще пять миллиардов евро военной помощи и принять решение зарезервировать прибыль, полученную от замороженных российских активов, рассказали источники FT.
Санкции и меры поддержки Украины Евросоюз готовит ко второй годовщине начала полномасштабной войны.
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