Юный футболист, дебютировавший за сборную Эстонии, пополнил ряды самого титулованного клуба Финляндии

Вахер и ХИК подписали контракт до конца июня 2024 года, но при желании стороны могут продлить его до декабря 2026 года. „Андреас - игрок с потенциалом, который даст тренеру дополнительное преимущество в защите. Если летом все будет хорошо, то мы воспользуемся возможностью продления контракта“, — сказал спортивный директор Веса Мяки.

Вахер, который является воспитанником „Нымме Юнайтед“, был частью молодежной системы итальянского клуба СПАЛ с 2021 по 2023 год, а предыдущие полгода провел в немецком „Фрайбурге“. Но в январе пути немецкого клуба и эстонского игрока разошлись. В начале нынешнего года Вахер также дебютировал в составе основной сборной Эстонии, отыграв 90 минут в товарищеском матче против Швеции.

Вахер сможет получить несколько игровых минут в „ХИКе“, так как центральные защитники финского клуба страдают от различных травм. „Я знаю, что ХИК - это клуб, где игроки развиваются“, — сказал футболист через пресс-службу клуба. „И я думаю не только о переходе в более крупный клуб, но и о том, что мои игровые навыки значительно улучшатся. Для меня решающим было то, что я могу играть со взрослыми мужчинами“.

Однако Вахер не витает в облаках и понимает, что легко ему не будет. „ХИК – большой клуб, болельщики которого всегда возлагают большие надежды. Я с нетерпением жду следующих дней, недель и игр, чтобы помочь себе и команде становиться лучше день ото дня“, — добавил юный футболист.

ХИК – 33-кратный чемпион Финляндии, в прошлом году команда также стала чемпионом. За последние три года финский клуб играл либо в Лиги Европы, либо в Лиги конференций.

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