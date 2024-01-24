ВИДЕО | Баскетбольная команда „Кейла“ проиграла новичку эстоно-латвийской лиги

„Ригас Зелли“ выиграл первую четверть со счетом 18:17, а на перерыв ушел выигрывая со счетом 40:32. В третьей четверти рижскому клубу удалось увеличить отрыв, и перед последней десятиминуткой гости были впереди 64:52. В последней четверти хозяевам удалось сократить отставание до пяти очков, но догнать соперника они так и не смогли.