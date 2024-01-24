24.01.2024, 18:32
ВИДЕО | Баскетбольная команда „Кейла“ проиграла новичку эстоно-латвийской лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 24 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ проиграл дома латвийской команде „Ригас Зелли“ (71:78).
„Ригас Зелли“ выиграл первую четверть со счетом 18:17, а на перерыв ушел выигрывая со счетом 40:32. В третьей четверти рижскому клубу удалось увеличить отрыв, и перед последней десятиминуткой гости были впереди 64:52. В последней четверти хозяевам удалось сократить отставание до пяти очков, но догнать соперника они так и не смогли.