Жена Карпина переезжает в Таллинн: детям там проще выучить эстонский язык

Дарья Карпина рассказала о своих планах, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.
– Вы переехали жить в Эстонию?
– Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа.
Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита (дочь Дарьи от другого брака – прим.ред) уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.
– Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете?
– Летом насовсем. Надо к школе готовиться.
– Валерий Георгиевич уходит летом из „Ростова“?
– Нет. Переезжаю я и девочки.
– Почему в Нарву?
– На самом деле, не в Нарву, а в Таллинн. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе.
– Почему не в Нарве остаетесь?
– Детям в Таллинне проще выучить язык, – написала жена главного тренера „Ростова“ и сборной России Валерия Карпина.
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