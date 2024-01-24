Легкоатлетки из Эстонии удачно выступили на соревнованиях в Финляндии
На соревнованиях по легкой атлетике в закрытых помещениях, которые проходят в Тампере (Финляндия), спортсменки из Эстонии завоевали две золотые медали.
Выро выиграла женский забег на 60 метров со временем 7,33. Ей не хватило четырех сотых секунд до рекорда Эстонии.
Другая представительница Эстонии, 16-летняя Мия Отт, также вышла в финал в беге на 60 метров и заняла 7-е место - 7,55.
В предварительных забегах Отт улучшила рекорд Эстонии в возрастной группе U18 – 7,45. В финале юной легкоатлетки помешала судорога.
Первое место в прыжках в высоту заняла Элизабет Пихела, которая с первой попытки преодолела высоту 1,85 метра.
Крите Верлин заняла пятое место в беге на 60 м с барьерами, преодолев дистанцию за 8,27. Финская спортсменка Нооралотта Незир была самой быстрой - 8,11.
В мужском забеге на 60 метров с барьерами Кейсо Педрикс занял 7-е место - 8,05. Финн Эльмо Лакка выиграл забег с барьерами, преодолев дистанцию за 7,71.
Лийза-Мария Лусти в прыжках в длину прыгнула на 6,29 метров, что принесло ей второе место. Финка Джессика Кяхяря заняла первое место - 6,52 метров.
В беге на 800 метров Уку Ренек Кронбергс установил новый личный рекорд - 1.50,09, что позволило ему занять 7-е место. Победителем стал норвежец Оле Якоб Хёстеланд Сольбу, который установил новый личный рекорд - 1.47,49.
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