Легкоатлетки из Эстонии удачно выступили на соревнованиях в Финляндии

Выро выиграла женский забег на 60 метров со временем 7,33. Ей не хватило четырех сотых секунд до рекорда Эстонии.

Другая представительница Эстонии, 16-летняя Мия Отт, также вышла в финал в беге на 60 метров и заняла 7-е место - 7,55.

В предварительных забегах Отт улучшила рекорд Эстонии в возрастной группе U18 – 7,45. В финале юной легкоатлетки помешала судорога.

Первое место в прыжках в высоту заняла Элизабет Пихела, которая с первой попытки преодолела высоту 1,85 метра.

Крите Верлин заняла пятое место в беге на 60 м с барьерами, преодолев дистанцию за 8,27. Финская спортсменка Нооралотта Незир была самой быстрой - 8,11.

В мужском забеге на 60 метров с барьерами Кейсо Педрикс занял 7-е место - 8,05. Финн Эльмо ​​Лакка выиграл забег с барьерами, преодолев дистанцию за 7,71.

Лийза-Мария Лусти в прыжках в длину прыгнула на ​​6,29 метров, что принесло ей второе место. Финка Джессика Кяхяря заняла первое место - 6,52 метров.

В беге на 800 метров Уку Ренек Кронбергс установил новый личный рекорд - 1.50,09, что позволило ему занять 7-е место. Победителем стал норвежец Оле Якоб Хёстеланд Сольбу, который установил новый личный рекорд - 1.47,49.

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