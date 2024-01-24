ФОТО | В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76. Минобороны РФ сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ(7)
В районе села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщил телеграм-канал „112“. Канал утверждает, что на борту находились 63 человека, все они погибли. Официального подтверждения этой информации нет. О гибели 63 человек также сообщил российский „военкор“ Юрий Котенок. Откуда у него эти данные, не уточняется, передает „Медуза“.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе произошло „происшествие“. Что именно произошло, он не уточнил. „Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже“, — говорится в сообщении.
Минобороны России вскоре подтвердило крушение Ил-76. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. В военном ведомстве заявили, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил „для установления причин катастрофы“.
Телеграм-канал „Блэтгород“ опубликовал видео, предположительно, крушения самолета под Белгородом.
Источник „Украинской правды“ в Вооруженных силах Украины сообщил, что падение самолета — „работа“ ВСУ. По словам собеседников издания в Генштабе, самолет перевозил ракеты С-300. Через некоторое время „Украинская правда“ изменила свою новость. Теперь там говорится, что источник издания ВСУ подтвердил факт падения самолета. Собеседники издания в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. О том, что падение Ил-76 — „работа ВСУ“, в материале больше не упоминается.
В Минобороны Украины сказали изданию „Суспiльне“, что пока не могут подтвердить данные о том, что Ил-76 поразили ВСУ, так как „еще выясняют информацию“
Телеграм-канал „112“ публикует фотографии с места крушения Ил-76. Самолет упал в пяти-шести километрах от села Яблоново, разрушений на земле нет. Об этом сообщил ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе Яблоново. „В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях, километров в пяти-шести“, — рассказал священник.
SHOT и Mash утверждают, что обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 192 на 192 должен был состояться в среду 24 января. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что еще один Ил-76 с украинскими пленными развернулся после крушения самолета в Белгородской области. По его словам, он вез около 80 пленных.
В Кремле не стали комментировать крушение самолета. „Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего не сказать“, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по „Интерфаксу“).
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76. По его мнению, это необходимо, чтобы западные депутаты „наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают“.
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