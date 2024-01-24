Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024

Украина сейчас противостоит агрессии России, а Израиль ведет войну с Палестиной.

„Сейчас наступили безумные времена, где геополитически можно сказать, что мир сходит с ума. В такой ситуации главным на турнире будет вопрос безопасности“.

„Мое опасение касается не только стадионов. Они, я уверен, будут защищены нормально. Но фаны будут собираться в городах. Однако давайте оставаться оптимистами. Все еще уверен, что все будет в порядке“, — сказал Чеферин.

Украина в полуфинале плей-офф за выход на Евро сыграет против Боснии, а Израиль – против Исландии. В случае побед Украина и Израиль в финале решат, кто из них поедет на чемпионат Европы.

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