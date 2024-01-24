24.01.2024, 10:07
ВИДЕО и ФОТО | В тяжелой аварии в Ида-Вирумаа погиб один человек и еще два пострадали
ФОТО: | Erakogu
Сегодня, 24 января, около 9 часов утра центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тяривере в волости Алутагузе, где, по предварительным данным, столкнулись грузовик и легковушка.
В результате аварии погиб один водитель и пострадало еще два человека.
Дорога на месте происшествия очень скользкая, в связи с чем полиция просит водителей быть предельно осторожными и избегать резких маневров и обгонов.
Движение на месте аварии к настоящему моменту восстановлено.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
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