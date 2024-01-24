ВИДЕО и ФОТО | В тяжелой аварии в Ида-Вирумаа погиб один человек и еще два пострадали

В результате аварии погиб один водитель и пострадало еще два человека.

Дорога на месте происшествия очень скользкая, в связи с чем полиция просит водителей быть предельно осторожными и избегать резких маневров и обгонов.

Движение на месте аварии к настоящему моменту восстановлено.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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