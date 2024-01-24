ФОТО | Третий день забастовки. Сегодня к забастовке присоединились детсады. В Тарту состоялся митинг учителей

В 12.00 на Ратушной площади в Тарту начался митинг учителей. Если на состоявшемся в Таллинне в понедельник митинге выступили политики, в том числе министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200), Тынис Лукас (Isamaa), Михаил Кылварт (Центристская партия), то акция протеста в Тарту, судя по тому, кто на ней выступил, была аполитичной.

Программа митинга:

Начало в 12:00, модератор Янно Исат, пресс-секретарь Союза работников образования Эстонии.

12:02 выступит Реэмо Вольтри, организатор общереспубликанской забастовки, председатель Союза работников образования Эстонии.

12:06 выступит Рут Таммеорг, председатель профсоюза Тартуского университета.

12:10 выступит Ханна-Элийзе Кивиберг, студентка Тартуского университета

12:14 выступит профессор Неэме Таниссон, Эстонский союз врачей.

12:18 выступит Ыйлме Сакс, директор Тартуской лютеранской школы Пеэтри.

12:22 выступит Кристель Каллау, председатель правления Эстонского союза художественных школ.

12:24 выступит Исмаил Мирзоев, преподаватель Тартуского прикладного колледжа.

12:28 выступит Калле Кооп, доверенное лицо профсоюза Эстонского союза работников спасательных служб.

12:31 выступит Юлле Адамсон, учитель детсада „Rõõmumaa“.

12:34 выступит Юри Лембер, председатель Независимого профсоюза моряков Эстонии.

12:39 выступит Керсти Пайор, учитель гимназии

12:33 выступит Реймо Сагор, представитель Эстонского театрального союза, актер театра „Ванемуйне“.

12:46 Заключительное приветствие от лица учащихся гимназии Хуго Треффнера.

Поскольку забастовка является добровольной, в ней могут участвовать не все учителя.

По данным Эстонского союза работников образования, в начавшейся сегодня забастовке солидарности планируют участвовать 5566 учителей из 283 учреждений дошкольного образования, 558 учителей профессиональных училищ и школ по интересам из 37 учреждений.

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