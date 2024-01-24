ВИДЕО | „Позорно и возмутительно!“ Африканские охранники лапают женщин за грудь на крупном футбольном турнире

Известный футбольный журналист Осасу Обайиувана поделился на своем аккаунте соцсети X шокирующим видео, которое, как утверждается, было снято перед стадионом в Кот-д’Ивуаре.

На видео охранник начинает трогать женщину за грудь, а затем переходит к другим частям ее тела.

„Как ивуарийские власти могут думать, что это нормально?“ — спросил Обайиувана, который сотрудничал с такими газетами, как The Guardian и Al Jazeera, среди прочих, которые поделились видео.

Видео, которым поделился Обайувана, было просмотрено в соцсети X более 270 000 раз.

„Это позорно, возмутительно и предосудительно“, - пишет испанская Marca. Издание удивляется тому, что охранники сосредоточены на том, чтобы лапать женщин, а не обеспечивать безопасность на стадионе.

Аналогичные мнения были высказаны и в социальных сетях. „Действительно отвратительное сексуальное домогательство“, - написал один из комментаторов.

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