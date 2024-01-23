Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО

Швеция, десятилетиями не вступавшая в военные альянсы, решила подать заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году после российской агрессии против Украины.

Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил затянуть этот процесс и, кроме того, ратифицировать принятие каждой страны отдельно. В результате Финляндия завершила процесс вступления в НАТО в апреле прошлого года, а Швеция не завершила до сих пор.

Теперь ей осталось добиться ратификации только Венгрии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан как раз сегодня объявил, что он приглашает своего шведского коллегу на „переговоры“ по этому вопросу. МИД Швеции сегодня же заявил, что никакого предмета для переговоров с Венгрией нет.

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