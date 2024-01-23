ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (699-й день) | Ракетный удар по Харькову привел к многочисленным жертвам
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли по Украине три ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Утром 23 января российские войска нанесли ракетный удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами, выпущенными из комплекса С300/400, по гражданской инфраструктуре Харькова и Балаклеи Харьковской области.
Авиационным ударам подверглись: Гранов, Григорьевка, Песчаное Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздоловка, Богдановка, Хромовое, Клещеевка, Белая Гора, Майорское, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Новомихайловка, Старомайорское, Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Змеевка, Берислав Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районе населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Работино Запорожской области, Макеевка, Белогоровка Луганской области и возле Серебрянского лесничества, а также у населенных пунктов Донецкой области: Терны, Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Новомихайловка,
На Херсонском направлении силы обороны Украины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки ВС РФ совершили один безуспешный штурм позиций украинских войск.
Авиация ВСУ за сутки нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесли удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции ВС РФ.
Российские войска запустили по Украине 41 ракету, силы ПВО сбили 21, утверждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
По словам Залужного, в ночь на 23 января российские войска нанесли по Украине комбинированный ракетный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Всего украинские военные зафиксировали, что российские войска применили 41 средство воздушного нападения:
четыре зенитные управляемые ракеты, выпущенные из комплекса С-300/С-400 из Белгородской области — в направлении Харьковской области;
15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса;
восемь ракет Х-22, запущенных с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области — в направлении Харьковской и Сумской областей;
12 баллистических ракет, выпущенных из комплексов „Искандер-М“ в Белгородской и Воронежской областей;
две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенных с двух самолетов Су-34 в Белгородской области.
По словам Залужного, украинские силы уничтожили 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, пять баллистических ракет, выпущенных из комплекса „Искандер-М“, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59. Залужный утверждает, что не все российские ракеты, выпущенные по баллистической траектории, достигли своих целей.
Во вторник утром войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву и Харькову.
Вероятно, по Киеву били ракетами Х-101 и Х-555, а также ракетами, выпущенными из комплекса „Искандер“. Пострадало 22 человека. Одна раненая местная жительница находится в состоянии клинической смерти, врачи борются за ее жизнь.
В Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного жилого дома. Днем сообщалось о шести погибших, затем их число возросло до семи, а к вечеру спасатели извлекли из-под завалов тело девочки, ставшей восьмой жертвой обстрела. Десятки ранены.
В Павлограде Днепропетровской области погиб один человек, есть пострадавшие.
Из-за ракетного удара Польша поднимала в воздух военную авиацию.
Власти Сумской области заявили, что в результате ракетного удара войск РФ утром 23 января поврежден объект критической инфраструктуры в городе Шостка.
Министры иностранных дел Евросоюза договорились об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
По оценкам российских властей, в западных странах после начала полномасштабной войны в Украине заморожено около 300 миллиардов долларов Центробанка России. Планы их использования власти Евросоюза и США обсуждают с 2022 года. Большая часть денег находится в Европе.
Министерство обороны России неожиданно быстро подтвердило нанесение массированного ракетного удара по Киеву и Харькову, заявив, что целью были объекты ВПК.
„Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества“, — сказано в заявлении.
Минобороны также утверждает, что „все назначенные объекты поражены“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении войска РФ отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Макеевка самопровозглашенной ЛНР. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих.
На краснолиманском направлении российские военные улучшили положение, отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка самопровозглашенной ДНР , Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял свыше 220 военнослужащих.
На донецком направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Григоровка и Андреевка ДНР. Потери ВСУ составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными.
На южно-донецком направлении российская армия поразила формирования ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Противник потерял более 105 военнослужащих.
На запорожском направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих.
На херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих в результате действий российских военных.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ „Лиман“, живую силу и военную технику в 147 районах.
Российские средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Фильм „20 дней в Мариуполе“ номинировали на „Оскар“ в категории „лучший документальный фильм“. Фильм, рассказывающий о первых днях российского вторжения в Украину, снят украинским фотографом Мстиславом Черновым. Объявление номинантов на „Оскар“ прошло 23 января, а вручение премии состоится 10 марта.
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным ТАСС, ВСУ обстреляли Куйбышевский район пятью ракетами.
В селе Саблуковка Бериславского района Херсонской области два местных жителя погибли при авиаударе.
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