ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (699-й день) | Ракетный удар по Харькову привел к многочисленным жертвам

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесли удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции ВС РФ.

Авиация ВСУ за сутки нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

На Херсонском направлении силы обороны Украины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки ВС РФ совершили один безуспешный штурм позиций украинских войск.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районе населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Работино Запорожской области, Макеевка, Белогоровка Луганской области и возле Серебрянского лесничества, а также у населенных пунктов Донецкой области: Терны, Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Новомихайловка,

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли по Украине три ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Утром 23 января российские войска нанесли ракетный удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами, выпущенными из комплекса С300/400, по гражданской инфраструктуре Харькова и Балаклеи Харьковской области.

По словам Залужного, в ночь на 23 января российские войска нанесли по Украине комбинированный ракетный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Всего украинские военные зафиксировали, что российские войска применили 41 средство воздушного нападения:

четыре зенитные управляемые ракеты, выпущенные из комплекса С-300/С-400 из Белгородской области — в направлении Харьковской области;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса;

восемь ракет Х-22, запущенных с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области — в направлении Харьковской и Сумской областей;

12 баллистических ракет, выпущенных из комплексов „Искандер-М“ в Белгородской и Воронежской областей;

две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенных с двух самолетов Су-34 в Белгородской области.

По словам Залужного, украинские силы уничтожили 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, пять баллистических ракет, выпущенных из комплекса „Искандер-М“, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59. Залужный утверждает, что не все российские ракеты, выпущенные по баллистической траектории, достигли своих целей.

Во вторник утром войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву и Харькову.

Вероятно, по Киеву били ракетами Х-101 и Х-555, а также ракетами, выпущенными из комплекса „Искандер“. Пострадало 22 человека. Одна раненая местная жительница находится в состоянии клинической смерти, врачи борются за ее жизнь.

В Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного жилого дома. Днем сообщалось о шести погибших, затем их число возросло до семи, а к вечеру спасатели извлекли из-под завалов тело девочки, ставшей восьмой жертвой обстрела. Десятки ранены.

В Павлограде Днепропетровской области погиб один человек, есть пострадавшие.

Из-за ракетного удара Польша поднимала в воздух военную авиацию.